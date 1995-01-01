Шевченко: «Март – всегда очень сложный месяц для украинских команд»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча отбора Евро-2020 против сборной Люксембурга (2:1).

«Вчера я сказал, что эта команда умеет играть в футбол. Думаю, сегодня все в этом убедились. Игроки сборной Люксембурга показали великолепные физические качества. В составе этой команды есть неплохие игроки, которые действительно создали нам большие проблемы.

Скажу так: везение надо заслужить. Мы ждали двух тяжелых матчей. Март – всегда очень сложный месяц для украинских команд. Всегда! Я не ждал, конечно, такого тяжелого второго матча, но сегодня было допущено много ошибок.

Впрочем, хоть ребята и нарушили структуру игры, но боролись до конца. Никому не могу предъявить претензий по самоотдаче и желанию. У кого-то хватило сил, у кого-то – нет, но нам повезло, мы выиграли этот матч.

Мы проиграли большое количество единоборств. Это всегда нивелирует преимущество, которым ты владеешь. Мы также проиграли очень много подборов. В этом отношении команда не очень хорошо себя проявила», – заявил Шевченко.