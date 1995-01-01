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    Шевченко: «Март – всегда очень сложный месяц для украинских команд»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча отбора Евро-2020 против сборной Люксембурга (2:1).

    «Вчера я сказал, что эта команда умеет играть в футбол. Думаю, сегодня все в этом убедились. Игроки сборной Люксембурга показали великолепные физические качества. В составе этой команды есть неплохие игроки, которые действительно создали нам большие проблемы.

    Скажу так: везение надо заслужить. Мы ждали двух тяжелых матчей. Март – всегда очень сложный месяц для украинских команд. Всегда! Я не ждал, конечно, такого тяжелого второго матча, но сегодня было допущено много ошибок.

    Впрочем, хоть ребята и нарушили структуру игры, но боролись до конца. Никому не могу предъявить претензий по самоотдаче и желанию. У кого-то хватило сил, у кого-то – нет, но нам повезло, мы выиграли этот матч.

    Мы проиграли большое количество единоборств. Это всегда нивелирует преимущество, которым ты владеешь. Мы также проиграли очень много подборов. В этом отношении команда не очень хорошо себя проявила», – заявил Шевченко.

    • Украинцы смогли спасти победу на последних минутах игры.
    • На 93-й минуте полузащитник Люксембурга Жерсон Родригес забил гол в свои ворота.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63943

      Рубик Докоян 1 час назад

      Март не футбольный месяц для команд Восточной Европы, особенно постсоветского пространства, как и для стран Скандинавии, но играть надо...

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