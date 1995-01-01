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    Зинченко: «Ничья Португалии и Сербии – это хороший результат для сборной Украины»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатления от матча отбора Евро-2020 года против сборной Люксембурга (2:1).

    «Много сил отдали против сборной Португалии, но и Люксембург отдал много сил против Литвы. Можно говорить много о поле, где-то из-за этого темп был не очень высокий. В целом мы добыли результат – это главное.

    Да, были ошибки, но без таких игр никуда. Я считаю, что в таких матчах характер выходит на первое место, и мы его показали. Я никогда не любил искать отмазки в поле, ведь оно для всех одинаковое. Опять же ошибки были, есть и будут. Нужно делать анализ и двигаться дальше.

    Ничья Португалии и Сербии – это хороший результат. То, чего мы хотели. Но нужно концентрироваться на своей игре», – заявил полузащитник.

    • В матче первого тура Украина сыграла вничью с Португалией (0:0).
    • Португальцы не смогли обыграть и сербов (1:1).
    • Украинцы возглавили группу B благодаря победе над Люксембургом.

    Источник: Телеканал «Футбол 1»

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