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    Роналду: «Когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не войдет»

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал исход матча квалификации Евро-2020 против сборной Сербии.

    Игра завершилась без победителя (1:1).

    «Сегодня мы играли достаточно хорошо и создали много моментов. Мы были лучше, чем с Украиной (0:0), но, когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не войдет», – заявил капитан сборной Португалии.

    • По ходу игры Криштиану дернул мышцу правого бедра, после чего попросил о замене.
    • На 31-й минуте его заменил полузащитник португальцев Пицци.
    • Степень серьезности травмы пока неизвестна.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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