Роналду: «Когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не войдет»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал исход матча квалификации Евро-2020 против сборной Сербии.

Игра завершилась без победителя (1:1).

«Сегодня мы играли достаточно хорошо и создали много моментов. Мы были лучше, чем с Украиной (0:0), но, когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не войдет», – заявил капитан сборной Португалии.