Отбор ЧЕ-2020. Франция разгромила Исландию, Турция – Молдавию

Синхронные победы Франции и Турции.
ничего удивительного.
Молодцы Люблю много голов.
Состоялись матчи второго тура отбора Евро-2020 в группе Н. Действующие чемпионы мира разгромили исландцев.
В другой встрече сборная Турции дома крупно переиграла молдаван. Во втором тайме Бурак Йилмаз не реализовал пенальти.
Отбор ЧЕ-2020. Группа Н. 2-й тур
Голы: 1:0 – Калдырым, 24; 2:0 – Тосун, 26; 3:0 – Тосун, 53; 4:0 – Айхан, 70.
Голы: 0:1 – Садику, 21; 0:2 – Балай, 88; 0:3 – Абраши, 90+6.
Франция – Исландия – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Умтити, 12; 2:0 – Жиру, 68; 3:0 – Мбаппе, 78; 4:0 – Гризманн, 84.