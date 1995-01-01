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    Отбор ЧЕ-2020. Франция разгромила Исландию, Турция – Молдавию

    Состоялись матчи второго тура отбора Евро-2020 в группе Н. Действующие чемпионы мира разгромили исландцев.

    В другой встрече сборная Турции дома крупно переиграла молдаван. Во втором тайме Бурак Йилмаз не реализовал пенальти.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа Н. 2-й тур

    Турция – Молдавия – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Калдырым, 24; 2:0 – Тосун, 26; 3:0 – Тосун, 53; 4:0 – Айхан, 70.

    Андорра – Албания – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Садику, 21; 0:2 – Балай, 88; 0:3 – Абраши, 90+6.

    Франция – Исландия – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Умтити, 12; 2:0 – Жиру, 68; 3:0 – Мбаппе, 78; 4:0 – Гризманн, 84.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Реал уе не тот. 46 минут назад

      Синхронные победы Франции и Турции.
      ничего удивительного.

      Молодцы Люблю много голов.

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