Отбор ЧЕ-2020. Франция разгромила Исландию, Турция – Молдавию

Состоялись матчи второго тура отбора Евро-2020 в группе Н. Действующие чемпионы мира разгромили исландцев.

В другой встрече сборная Турции дома крупно переиграла молдаван. Во втором тайме Бурак Йилмаз не реализовал пенальти.

Отбор ЧЕ-2020. Группа Н. 2-й тур

Турция – Молдавия – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Калдырым, 24; 2:0 – Тосун, 26; 3:0 – Тосун, 53; 4:0 – Айхан, 70.

Андорра – Албания – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Садику, 21; 0:2 – Балай, 88; 0:3 – Абраши, 90+6.

Франция – Исландия – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Умтити, 12; 2:0 – Жиру, 68; 3:0 – Мбаппе, 78; 4:0 – Гризманн, 84.

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