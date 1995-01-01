Кинг: «Рамос – самый приятный защитник, против которого я когда-либо играл»

Нападающий сборной Норвегии Джошуа Кинг поделился впечатлениями от противостояния с защитником сборной Испании Серхио Рамосом в матче первого тура квалификационного раунда Евро-2020.

Игра завершилась победой пиренейской команды со счетом 2:1. Кинг и Рамос отметились голами с пенальти.

«Рамос имеет репутацию грязного и грубого футболиста, но я не помню, чтобы играл против такого приятного центрального защитника, как он.

Я не видел всех его матчей, но думаю, что все его единоборства были чистыми. Он показался мне очень хорошим спортсменом.

Он выиграл несколько наших дуэлей, я выиграл несколько. Думаю, это была хорошая игра», – сказал Кинг.