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    Кинг: «Рамос – самый приятный защитник, против которого я когда-либо играл»

    Нападающий сборной Норвегии Джошуа Кинг поделился впечатлениями от противостояния с защитником сборной Испании Серхио Рамосом в матче первого тура квалификационного раунда Евро-2020.

    Игра завершилась победой пиренейской команды со счетом 2:1. Кинг и Рамос отметились голами с пенальти.

    «Рамос имеет репутацию грязного и грубого футболиста, но я не помню, чтобы играл против такого приятного центрального защитника, как он.

    Я не видел всех его матчей, но думаю, что все его единоборства были чистыми. Он показался мне очень хорошим спортсменом.

    Он выиграл несколько наших дуэлей, я выиграл несколько. Думаю, это была хорошая игра», – сказал Кинг.

    Источник: Nettavisen

    Nettavisen – первая норвежская онлайн-газета, запущенная в 1996 году. По состоянию на 2015 год Nettavisen была одним из самых популярных новостных сайтов Норвегии.

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