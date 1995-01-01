Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Впервые в карьере Черышев набрал 3 очка по системе «гол+пас» в течение одного матча

    Вингер «Валенсии» и сборной России Денис Черышев забил два мяча и сделал один ассист в матче отбора Евро-2020 против Казахстана.

    Как сообщает Opta, 28-летний футболист впервые в своей карьере набрал три очка по системе «гол+пас» в течение одной игры.

    Суммарно Черышев провел на клубном уровне и в составе национальной сборной 192 матча.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:48
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63687

      Рубик Докоян 11 минут назад

      Ну и привели бы его полностью корректную статистику с указанием сколько матчей он полностью сыграл. Денис часто выходил на замену или его меняли по ходу матча. Притом, что ему часто приходилось менять клубы и играть в аренде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2090

      AtticusFinch 1 час назад

      Красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      Grag 1 час назад

      Черышев был лучшим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1645

      SunRomeS 1 час назад

      Стабильность - признак качества. Лучше в каждом матче по 1-2 очка, чем в одном 3-4-5..., а потом 5-10 матчей ничего...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9910

      bset 1 час назад

      Черышев сильно выделятся своим уровнем на фоне остальных. Хочется, чтобы травмы уже наконец закончились и Денис просто продолжил расти и набирать все лучшую форму.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      Cubinec1989 1 час назад

      Зато стабильно, одно голевое действие в матче. Всегда обостряет, что в сборной что в клубах

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      Аден 1 час назад

      вот Черышев то молодец, причём во всех матчах.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru