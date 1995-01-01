Впервые в карьере Черышев набрал 3 очка по системе «гол+пас» в течение одного матча

Вингер «Валенсии» и сборной России Денис Черышев забил два мяча и сделал один ассист в матче отбора Евро-2020 против Казахстана.

Как сообщает Opta, 28-летний футболист впервые в своей карьере набрал три очка по системе «гол+пас» в течение одной игры.

Суммарно Черышев провел на клубном уровне и в составе национальной сборной 192 матча.