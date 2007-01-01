Отбор Евро-2020. Голландия проиграла Германии, пропустив в концовке

Обыдно:(
Голландия дома проиграла Германии в матче квалификации Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:3.
Отбор ЧЕ-2020. 2-й тур. Группа C
Голландия – Германия – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Сане, 15; 0:2 – Гнарби, 34; 1:2 – де Лигт, 48; 2:2 – Депай, 63; 2:3 – Шульц, 90.
Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Вейналдум, Бабел (Бергвейн, 46), Депай, Промес, де Рун (Люк де Йонг, 90+1, Блинд, Френки де Йонг, Дамфрис.
Германия: Нойер, Керер, Гюнтер, Киммих, Кроос, Шульц, Зюле, Рюдигер, Горетцка (Гюндоган, 70), Сане, Гнарби (Ройс, 88).
Предупреждения: Блинд, 38 – нет.
Календарь квалификации Евро-2020