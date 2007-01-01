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    Отбор Евро-2020. Голландия проиграла Германии, пропустив в концовке

    Голландия дома проиграла Германии в матче квалификации Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:3.

    Отбор ЧЕ-2020. 2-й тур. Группа C

    Голландия – Германия – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сане, 15; 0:2 – Гнарби, 34; 1:2 – де Лигт, 48; 2:2 – Депай, 63; 2:3 – Шульц, 90.

    Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Вейналдум, Бабел (Бергвейн, 46), Депай, Промес, де Рун (Люк де Йонг, 90+1, Блинд, Френки де Йонг, Дамфрис.

    Германия: Нойер, Керер, Гюнтер, Киммих, Кроос, Шульц, Зюле, Рюдигер, Горетцка (Гюндоган, 70), Сане, Гнарби (Ройс, 88).

    Предупреждения: Блинд, 38 – нет.

    Календарь квалификации Евро-2020

    Результаты квалификации Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +496

      SarJr 34 минуты назад

      Обыдно:(

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      Рейтинг: +1848

      mutabor0992 1 час назад

      НемчУРААААААААААА!!!!!!Вот у кого учиться нужно нашей сборной и чабану!!!А буратине(дЗюбе) лучше помолчать.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      zatonn 1 час назад

      Для обновленного состава сборной Германии прекрасный результат! Старались, делали всё, что могли и в итоге победили!

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      Рейтинг: +63677

      Рубик Докоян 1 час назад

      Вы и третий гол Шульца не успели занести в протокол результата. По голам у вас 2:2. На редкость неудачно сыграл де Йонг у голландцев и пара ЦЗ в защите. Бабел в первом тайме два таких голевых момента не реализовал. Немцы в футболе были и остаются немцами...

      1
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      Рейтинг: +2216

      Yev 1 час назад

      Жаль голландцев очень симпатичная команда, с характером. Немцы подловили в концовке. Если в начале матча победа Германии выглядела логична, то к 88 минуте к победе были ближе хозяева. Но это футбол. Вообще, вечерние матчи порадовали зрелещным футболом.

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      Рейтинг: +1848

      mutabor0992 > Yev 1 час назад

      Насчет характера голландцев-спорно.А вот у Немцев-Супер ХАРАКТЕР!!!Да и дисциплина и выученность(вымуштрованность) просто запредельная.

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