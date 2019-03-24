Нет ничего не писали бы вас просто выгнали бы из страны если вы еще и казахам проиграли бы даже если ничья была бы это позорь
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).
– Дзюба вернулся?
– Он никуда и не уходил.
– Как вам Казахстан? Это команда определенно ниже классом...
– В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть один матч, где кто-то кого-то легко обыгрывает. Ну, кроме Гибралтара.
– Аргентина – Ямайка.
– Классно. А в каком году?
– В 1998.
– Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и просрали. Так ведь?
Приехали мы настроенные. Очень серьезный соперник, прекрасная атмосфера. Казахстан – очень упорный. Все сейчас научились играть в футбол. Плюс манеж, искусственное поле – своя специфика.
Мы не гордимся неимоверно. Мы сделали свою работу. Идет турнир – нам было нужно срочно набирать очки, потому что мы проиграли Бельгии. Мы очень сильно хотим попасть на Евро-2020. Прежде всего мы рады победить и не пропустить.
Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!