Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

– Дзюба вернулся?

– Он никуда и не уходил.

– Как вам Казахстан? Это команда определенно ниже классом...

– В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть один матч, где кто-то кого-то легко обыгрывает. Ну, кроме Гибралтара.

– Аргентина – Ямайка.

– Классно. А в каком году?

– В 1998.

– Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и просрали. Так ведь?

Приехали мы настроенные. Очень серьезный соперник, прекрасная атмосфера. Казахстан – очень упорный. Все сейчас научились играть в футбол. Плюс манеж, искусственное поле – своя специфика.

Мы не гордимся неимоверно. Мы сделали свою работу. Идет турнир – нам было нужно срочно набирать очки, потому что мы проиграли Бельгии. Мы очень сильно хотим попасть на Евро-2020. Прежде всего мы рады победить и не пропустить.

Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!