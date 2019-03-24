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    Дзюба – журналистам: «Если бы мы проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и просрали. Так ведь?»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

    – Дзюба вернулся?

    – Он никуда и не уходил.

    – Как вам Казахстан? Это команда определенно ниже классом...

    – В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть один матч, где кто-то кого-то легко обыгрывает. Ну, кроме Гибралтара.

    – Аргентина – Ямайка.

    – Классно. А в каком году?

    – В 1998.

    – Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и просрали. Так ведь?

    Приехали мы настроенные. Очень серьезный соперник, прекрасная атмосфера. Казахстан – очень упорный. Все сейчас научились играть в футбол. Плюс манеж, искусственное поле – своя специфика.

    Мы не гордимся неимоверно. Мы сделали свою работу. Идет турнир – нам было нужно срочно набирать очки, потому что мы проиграли Бельгии. Мы очень сильно хотим попасть на Евро-2020. Прежде всего мы рады победить и не пропустить.

    Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2019 22:38
    Комментарии26
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      Рейтинг: +615

      Damir07 25 минут назад

      Нет ничего не писали бы вас просто выгнали бы из страны если вы еще и казахам проиграли бы даже если ничья была бы это позорь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      uBaH_ 51 минуту назад

      Я как понимаю Бельгийцы нас с трудом выиграли, или этот аутист подзабыл как ему напихивали неделю назад?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3603

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Ну если бы вы ещё просрали 120-й стране рейтинга, я бы просто снял перед вами шляпу. Уникальное достижение, где один игрок сборной получает примерно столько же, сколько все игроки казахской лиги

      4
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      Рейтинг: +1849

      mutabor0992 1 час назад

      Чаво разкукарекался хирой???Обыграли каких то улугбеков и рады...Вы Бельгии ПРОСРАЛИ!Нужно с нормальными(сильными) сборными показывать игру.А так уровень нашей сборной НЕПОНЯТЕН.

      2
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      Рейтинг: +386

      Makaweli > mutabor0992 41 минуту назад

      Кто такие Улугбеки?

      0
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      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch 1 час назад

      Великая победа!Она войдёт в АНАЛы истории!!! Непобедимая сборная, гроза Шотландии повержена!)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +563

      kazak161 > AtticusFinch 1 час назад

      Ну может не великая но важная,а ты лучше свой анал прикрой как и орал пока не напихали!

      3
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      Рейтинг: +3817

      _Marqella_ > AtticusFinch 1 час назад

      Твой сарказм неуместен...

      0
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      Рейтинг: +2056

      Gek Dement > AtticusFinch 1 час назад

      Для дурачков:
      Основная проблема наших как сборной так и клубов, это недонастрой как раз на те команды, которые на бумаге слабее их(вспомните и дурацкие вылеты наших топов от ноунеймов в ЕК сюда же). И если они научились брать в таких матчах свое(а последнее время кажется что научились) это как раз не великое дело, но большой шаг для сборной вперед.
      Командам из топа типа Бельгии проиграть не стыдно. Выиграют у топа и конечно будут красавцами и вся страна будет на руках носить. Но если не брать свое в матчах с условными Казахстанами, то даже локальная победа над условными бельгийцами она будет ни к чему.
      Так что скромный повод поздравить сборную с победой есть. А иронизируют только те, которые кроме срача не умеют другие коменты делать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > Gek Dement 1 час назад

      Извини, не стал читать твой высер, так ка к ты предупредил, что он для дурачков))Вот и перечитывай его перед сном))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > _Marqella_ 1 час назад

      У казахстана 10 победа над Шотландией за огромный период - чему тут радоваться?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > kazak161 1 час назад

      Никто не спорит о важности, но радоваться тоже особо нечему...Слышь дырявый,может это тебе в анал пихают,раз ты об этом говоришь....На будущее-здесь футбол обсуждают,а не твои анальные приключения)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1849

      mutabor0992 > kazak161 1 час назад

      Ты чего такой негативный?

      0
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      Рейтинг: +2056

      Gek Dement > AtticusFinch 1 час назад

      Ну у дурачков с чтением и осознанием прочитанного часто бывает плохо, так что логично что ты не осилил, извиняю. Хотя если хочешь поднять свой социальный статус читать стоит научится.

      1
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      Рейтинг: +3817

      _Marqella_ > AtticusFinch 1 час назад

      А чего срать то в чат???? Выиграли уверенно,молодцы....Хорошо выполнили свою работу..двигаемся дальше...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > _Marqella_ 55 минут назад

      Я вроде и не срад - говорю же , радоваться особо нечему!А Дзюба, не забивавший до этого 1300 минут даёт интервью с такой помпой...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > Gek Dement 50 минут назад

      Ну я так и понял, что у тебя с осознаем прочитанного и непрочитанного плохо))Вот я и не осилил-всё правильно))Правда я и не пытался - ведь ты же предупредил,- "Для дурачков"...Я подумал это твой личный "Бриджетт Джонс"!))
      P.S. -Спасибо конечно за твой совет, по поводу, как ты поднял свой социальный статус. Я думаю советы, от человека, который в начале общения называет другого дураком, очень важны)Наверное когда ты научился жопу вытирать туалетной бумагой. а не рукой - твой соц статус взлетел до небес!?)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +563

      kazak161 > AtticusFinch 49 минут назад

      Ну насчет твоей болезни анала не я начал говорить,и меня к твоей хвори причислять не надо!И в предь базарь не по фене а коль мозг молодой твой позволяет!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > kazak161 46 минут назад

      Причём тут "по фени"? И при чём тут молодой?Парень, ты бухой?

      хорошо - В ПРЕДЬ (как ты написал) - буду спрашивать у тебя , немолодого мозга, как и что мне делать!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +563

      kazak161 > AtticusFinch 37 минут назад

      я тебе не парень,и следи за базаром!Молодой!!!!!!!!!!!!!!!Спокойно спи!

      1
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      Рейтинг: +3817

      _Marqella_ > AtticusFinch 36 минут назад

      Я очень неоднозначно отношусь к Дзюбе, но нужно признать, что это важнейший человек в сборной, лидер в раздевалке и на поле...такие люди очень важны в команде, даже если результативность хромает...))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2056

      Gek Dement > AtticusFinch 35 минут назад

      Я таки не понял, ты сказал что не читаешь, чего тогда пытаешься отвечать на то что не читаешь? Выходит ты не только по моему мнению дурачок, но и сам с этим согласился прочитав то что по твоим словам читать не собирался. Ты уж определись.
      По поводу подтирания жопы, ты то судя по тому говну что ты тут разводишь подтираешь прямо языком...
      По поводу человека "который в начале общения называет другого дураком"(с) ну если ты рассуждаешь как дурак и ждешь что тебя сочтут умным, то я тебя огорчу, так не бывает...
      Кстати мне лень подписывать но считай что все мои посты обращенные к тебе подписаны "Для дурачков:" чтобы ты не утруждал свои мозги чтением...)

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      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > Gek Dement 30 минут назад

      Если ты не понял - то поясню -я не читал твоё первое сообщение -которое "для дурачков")Второе , прочитал и ответил - что тут непонятного!?Видимо всё таки дурачок здесь не я) Для "не дурачка" - ты сильно непонятливый))

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      Рейтинг: +2056

      Gek Dement > AtticusFinch 25 минут назад

      А, т.е. ты наивный думаешь что если я в первом сообщении тебя дурачком назвал, то во втором уже от своих слов отказался?) Нет, уж извини ты дураком как был так и до сих пор им и остаешься в каждом абсолютно обращении к тебе. Так что все что для тебя написано это все "Для дурачков" так и воспринимай. Пока голову себе не поправишь.

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      Рейтинг: +2083

      AtticusFinch > Gek Dement 17 минут назад

      Не могу прочитать твоё сообщение)ты в преведущем предупредил,что оно для дурачков)вот и перечитай сам на досуге))

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      Рейтинг: +487

      Untitled-1 1 час назад

      если бы просрали, то так бы и написали) а сейчас захвалят

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