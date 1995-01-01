Отбор Евро-2020. Хорватия проиграла Венгрии

Хорватия проиграла Венгрии в матче квалификации Евро-2020. Игра завершилась со счетом 1:2.

Хорваты занимают четвертое место в таблице с 3 очками, Венгрия идет строчкой выше с тем же количеством очком.

Отбор Евро-2020. 2-й тур. Группа Е

Венгрия – Хорватия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ребич, 13; 1:1 – Салаи, 34; 2:1 – Паткаи, 76.

Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Орбан, Кадар, Адам Надь, Паткаи, Джуджак (Беше, 85), Собослаи (Кальмар, 65), Доминик Надь (Варга, 40).

Хорватия: Калинич, Баришич (Леовац, 30), Едвай (Петкович, 77), Ловрен, Вида, Модрич, Перишич, Брозович, Ракитич, Ребич (Брекало, 67), Крамарич.

Календарь квалификации Евро-2020

Результаты квалификации Евро-2020