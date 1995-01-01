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    Отбор Евро-2020. Хорватия проиграла Венгрии

    Хорватия проиграла Венгрии в матче квалификации Евро-2020. Игра завершилась со счетом 1:2.

    Хорваты занимают четвертое место в таблице с 3 очками, Венгрия идет строчкой выше с тем же количеством очком.

    Отбор Евро-2020. 2-й тур. Группа Е

    Венгрия – Хорватия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ребич, 13; 1:1 – Салаи, 34; 2:1 – Паткаи, 76.

    Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Орбан, Кадар, Адам Надь, Паткаи, Джуджак (Беше, 85), Собослаи (Кальмар, 65), Доминик Надь (Варга, 40).

    Хорватия: Калинич, Баришич (Леовац, 30), Едвай (Петкович, 77), Ловрен, Вида, Модрич, Перишич, Брозович, Ракитич, Ребич (Брекало, 67), Крамарич.

    Календарь квалификации Евро-2020

    Результаты квалификации Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +492

      SarJr 56 секунд назад

      пока что эта группа выглядит самой веселой, интересной и непонятной. сложно назвать фаворитов. будет очень интересно и захватывающе следить)))

      0
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      Рейтинг: +2428

      BarStep 10 минут назад

      Нежданчик конечно капитальный... Венграм большой респект, молодцы - бились самоотверженно...

      0
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      Рейтинг: +18646

      gol_kak_sokol 11 минут назад

      Жесть.

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