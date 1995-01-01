Тренер Казахстана: «Преимущество было на стороне суперзвездной России»

Главный тренер Казахстана Михал Билек прокомментировал результат матча отбора Евро-2020 против Росcии (0:4).

— Заслуженная победа соперника. Мы сделали большие ошибки, преимущество было на стороне суперзвездной России во всех игровых моментах.

— При счете 0:3 вы выпустили не нападающего, а защитника. Боялись пропустить еще три?

— Мы играли с двумя крайними нападающими, пытались поймать соперника в ловушку, но гости были явно сильнее.

— Обладает ли нужным опытом для таких игр Перцух и некоторые другие молодые игроки?

— Мы выбирали, имелась альтернатива. По ходу игры напрашивалась замена, но матч развивался так, что не все карты были в наших руках.

— У вас не было плана Б, или он не сработал?

— Соперник был активен с первых минут. На это наложились наши ошибки. Вот причины поражения.

— Неужели в уровнях Шотландии и России настолько большая разница?

— Эти два матча — как день и ночь. Надо проанализировать и подумать. Оценить уровень футболистов, которые приходят в сборную из клубов. Мы хотим, чтобы они получали практику в своих командах, сейчас в некоторых случаях это не совсем так. Ну, и усталость после короткой паузы тоже дала о себе знать.

— Насколько важно для вас ударно начать матч?

— Дело не в этом, а в разнице между игроками российской и казахстанской лиг. Она есть, мы это ощутили.

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