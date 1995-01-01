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    Тренер Казахстана: «Преимущество было на стороне суперзвездной России»

    Главный тренер Казахстана Михал Билек прокомментировал результат матча отбора Евро-2020 против Росcии (0:4).

    — Заслуженная победа соперника. Мы сделали большие ошибки, преимущество было на стороне суперзвездной России во всех игровых моментах.

    — При счете 0:3 вы выпустили не нападающего, а защитника. Боялись пропустить еще три?

    — Мы играли с двумя крайними нападающими, пытались поймать соперника в ловушку, но гости были явно сильнее.

    — Обладает ли нужным опытом для таких игр Перцух и некоторые другие молодые игроки?

    — Мы выбирали, имелась альтернатива. По ходу игры напрашивалась замена, но матч развивался так, что не все карты были в наших руках.

    — У вас не было плана Б, или он не сработал?

    — Соперник был активен с первых минут. На это наложились наши ошибки. Вот причины поражения.

    — Неужели в уровнях Шотландии и России настолько большая разница?

    — Эти два матча — как день и ночь. Надо проанализировать и подумать. Оценить уровень футболистов, которые приходят в сборную из клубов. Мы хотим, чтобы они получали практику в своих командах, сейчас в некоторых случаях это не совсем так. Ну, и усталость после короткой паузы тоже дала о себе знать.

    — Насколько важно для вас ударно начать матч?

    — Дело не в этом, а в разнице между игроками российской и казахстанской лиг. Она есть, мы это ощутили.

    Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1331

      WhiteEgon 29 минут назад

      Суперзвездной? В составе не было Заболотникова, Ещенко и Кутепова. Вам певезло еще )))

      1
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      Рейтинг: +7405

      Татарин за ЦСКА 44 минуты назад

      Такого конечно не думал услышать,но думаю он просто сравнил уровень наших стран и по именам футболистов,не более.

      0
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      Рейтинг: +386

      Makaweli 53 минуты назад

      Под.****!

      0
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      Рейтинг: +4687

      mihail200606 1 час назад

      Юморист..))

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