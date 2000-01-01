«Барселона» и «Ювентус» просмотрят де Лигта на матче с Германией

В 22:45 по московскому времени сборная Голландии примет команду Германии в матче отбора Евро-2020.

Ожидается, что защитник Матейс де Лигт выйдет в стартовом составе хозяев. По информации Diario Sport, 19-летнего футболиста просмотрят представители «Барселоны» и «Ювентуса», которые претендуют на его покупку летом.