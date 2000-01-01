«Барселона» и «Ювентус» просмотрят де Лигта на матче с Германией

На пару с де Йонгом они закроют вопрос с обороной у Барселоны.
В 22:45 по московскому времени сборная Голландии примет команду Германии в матче отбора Евро-2020.
Ожидается, что защитник Матейс де Лигт выйдет в стартовом составе хозяев. По информации Diario Sport, 19-летнего футболиста просмотрят представители «Барселоны» и «Ювентуса», которые претендуют на его покупку летом.
- Де Лигт – обладатель награды Golden Boy 2019.
- В 3-м сезоне за «Аякс» забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 42 матчах.
- Цена по Transfermarkt – 70 миллионов евро.