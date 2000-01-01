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    «Барселона» и «Ювентус» просмотрят де Лигта на матче с Германией

    В 22:45 по московскому времени сборная Голландии примет команду Германии в матче отбора Евро-2020.

    Ожидается, что защитник Матейс де Лигт выйдет в стартовом составе хозяев. По информации Diario Sport, 19-летнего футболиста просмотрят представители «Барселоны» и «Ювентуса», которые претендуют на его покупку летом.

    • Де Лигт – обладатель награды Golden Boy 2019.
    • В 3-м сезоне за «Аякс» забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 42 матчах.
    • Цена по Transfermarkt – 70 миллионов евро.

    Источник: Diario Sport

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +61235

      zigbert 35 минут назад

      На пару с де Йонгом они закроют вопрос с обороной у Барселоны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2309

      dinar7777dinar 48 минут назад

      де лигт сделает правильный шаг и перейдет в барселону ! в блюве ловить нечего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2215

      Yev 1 час назад

      Сидеть будут рядышко и делиться мнениями?

      0
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