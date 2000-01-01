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    Шевченко: «По игре Роналду ни за что не скажешь, что ему 34 года»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «В реальной жизни Роналду выглядит намного моложе, чем это на самом деле. По игре игре ни за что не скажешь, что ему 34 года.

    «Ювентус» был силен и до его перехода, но команде не хватало столь сильного футболиста. Он способен решить исход даже самого трудного матча. С ним клуб может добиться любой победы», – цитирует украинца Tuttosport.

    • Украина и Португалия сыграли вничью с матче 1-го тура отбора Евро-2020.
    • Роналду перешел в туринский клуб в июле из «Реала» за 117 миллионов евро.
    • У форварда 24 гола и 12 ассистов в 36 играх сезона.

    Источник: Tuttosport

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