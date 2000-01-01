Энрике – о матче с Норвегией: «Испания узнала, что значит терпеть ради победы»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над Норвегией (2:1) в первом туре отборочного раунда к Евро-2020.

«Я доволен всем, хотя мы заслужили победу со счетом 5:1 или 6:1. Но футбол – это вид спорта, который вознаграждает только тех, кто забивает голы.

Вы должны ценить все положительные стороны этой команды. Норвегия доставила сложности и заставила нас терпеть до конца.

Мы узнали, что значит терпеть ради победы. Мы должны были выиграть с более внушительным отрывом, но мы довольны тремя очками и продолжаем двигаться вперед.

Мы довольны отношением наших футболистов, работавших упорно всю неделю, чтобы создать шансы, которые у нас имелись. Возможно, это был единственная сфера, где мы не действовали эффективно. Потому что, если мы создаем шансы, но не забиваем, мы должны улучшать этот аспект», – сказал Энрике.