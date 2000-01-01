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    Энрике – о матче с Норвегией: «Испания узнала, что значит терпеть ради победы»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над Норвегией (2:1) в первом туре отборочного раунда к Евро-2020.

    «Я доволен всем, хотя мы заслужили победу со счетом 5:1 или 6:1. Но футбол – это вид спорта, который вознаграждает только тех, кто забивает голы.

    Вы должны ценить все положительные стороны этой команды. Норвегия доставила сложности и заставила нас терпеть до конца.

    Мы узнали, что значит терпеть ради победы. Мы должны были выиграть с более внушительным отрывом, но мы довольны тремя очками и продолжаем двигаться вперед.

    Мы довольны отношением наших футболистов, работавших упорно всю неделю, чтобы создать шансы, которые у нас имелись. Возможно, это был единственная сфера, где мы не действовали эффективно. Потому что, если мы создаем шансы, но не забиваем, мы должны улучшать этот аспект», – сказал Энрике.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 06:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63449

      Рубик Докоян 1 час назад

      Матч упущенных возможностей и не реализованных голевых моментов...

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