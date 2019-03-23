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    Глушаков – о возможном вызове в сборную: «У меня все впереди, нужно только работать»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о возможном вызове в сборную России.

    «Главный тренер решает, кого вызвать в сборную России. Он делает ставку на тех футболистов, кто ему нужен. У меня все впереди, нужно только работать. Когда ждать меня? Это уже вопрос к тренеру», – сказал Глушаков.

    • Завтра, 24 марта, Россия сыграет с Казахстаном в матче Отбора Евро-2020.
    • В этой встрече не смогут сыграть полузащитники Далер Кузяев, Роман Зобнин (у обоих травмы) и Александр Головин (дисквалификация).
    • 22 марта вызов в сборную получил Дмитрий Баринов.

    Кто заменит в сборной Головина и Кузяева

    Источник: «Р-спорт»

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +377

      Eds 10 минут назад

      Вот и работай и не мешай тренерам... Будешь тренером, тогда и будешь управлять командой и строить игру на результат и не пожелаю, чтобы у вас был аналогичный Глушаков 2...

      0
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      Рейтинг: +3168

      Lester84 49 минут назад

      Да нет, Денис. Лучшие годы у тебя уже позади.

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