Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о возможном вызове в сборную России.

«Главный тренер решает, кого вызвать в сборную России. Он делает ставку на тех футболистов, кто ему нужен. У меня все впереди, нужно только работать. Когда ждать меня? Это уже вопрос к тренеру», – сказал Глушаков.

Завтра, 24 марта, Россия сыграет с Казахстаном в матче Отбора Евро-2020.

В этой встрече не смогут сыграть полузащитники Далер Кузяев, Роман Зобнин (у обоих травмы) и Александр Головин (дисквалификация).

22 марта вызов в сборную получил Дмитрий Баринов.

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