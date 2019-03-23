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    Черчесов оценил дебют Ахметова и Чалова в сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку дебюту в составе национальной команды игроков ЦСКА – полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Федора Чалова.

    «Чалова необъективно оценивать за эти минуты. А Ахметов знал, что будет играть. Он был у меня перед выездом, мы проговаривали нюансы. Молодых надо аккуратно подводить, чтобы был позитив. У того же Миранчука не все получилось», – сказал Черчесов.

    • Ахметов и Чалов дебютировали за сборную России в матче первого тура отбора Евро-2020 против Бельгии.
    • Ахметов провел на поле всю игру, а Чалов вышел на замену вместо Дениса Черышева на 65-й минуте.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3728

      84aivengo 25 минут назад

      с тобой не знаю.... если травмы будут(не дай бог) или общественность припрет ..... тогда заиграют... ну и или не с тобой

      0
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      Рейтинг: +272

      Frankfurt Am Main 50 минут назад

      ещё пару матчей и парень заиграет!

      0
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      Рейтинг: +1951

      Аид666 1 час назад

      А где собственно оценка?

      3
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