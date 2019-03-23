Черчесов оценил дебют Ахметова и Чалова в сборной России

с тобой не знаю.... если травмы будут(не дай бог) или общественность припрет ..... тогда заиграют... ну и или не с тобой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку дебюту в составе национальной команды игроков ЦСКА – полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Федора Чалова.
«Чалова необъективно оценивать за эти минуты. А Ахметов знал, что будет играть. Он был у меня перед выездом, мы проговаривали нюансы. Молодых надо аккуратно подводить, чтобы был позитив. У того же Миранчука не все получилось», – сказал Черчесов.
- Ахметов и Чалов дебютировали за сборную России в матче первого тура отбора Евро-2020 против Бельгии.
- Ахметов провел на поле всю игру, а Чалов вышел на замену вместо Дениса Черышева на 65-й минуте.