Черчесов оценил дебют Ахметова и Чалова в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку дебюту в составе национальной команды игроков ЦСКА – полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Федора Чалова.

«Чалова необъективно оценивать за эти минуты. А Ахметов знал, что будет играть. Он был у меня перед выездом, мы проговаривали нюансы. Молодых надо аккуратно подводить, чтобы был позитив. У того же Миранчука не все получилось», – сказал Черчесов.