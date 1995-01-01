Черчесов – о критике за примитивный стиль сборной России: «Надо подстраиваться под игроков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о критике национальной команды за примитивный стиль игры.
«А кто нас критикует? Спортивные журналисты из Казахстана? У нас есть игроки определенного качества, надо подстраиваться под них. Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами. Мы постараемся сделать максимум, чтобы было комфортно играть именно с этим соперником», – сказал Черчесов.
- Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
- Россияне проиграли три последние игры с общим счетом 1:8.