Черчесов – о критике за примитивный стиль сборной России: «Надо подстраиваться под игроков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о критике национальной команды за примитивный стиль игры.

«А кто нас критикует? Спортивные журналисты из Казахстана? У нас есть игроки определенного качества, надо подстраиваться под них. Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами. Мы постараемся сделать максимум, чтобы было комфортно играть именно с этим соперником», – сказал Черчесов.