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    Черчесов – о критике за примитивный стиль сборной России: «Надо подстраиваться под игроков»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о критике национальной команды за примитивный стиль игры.

    «А кто нас критикует? Спортивные журналисты из Казахстана? У нас есть игроки определенного качества, надо подстраиваться под них. Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами. Мы постараемся сделать максимум, чтобы было комфортно играть именно с этим соперником», – сказал Черчесов.

    • Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
    • Россияне проиграли три последние игры с общим счетом 1:8.

    Источник: «Чемпионат»

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