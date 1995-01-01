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    Черчесов: «Сборной России легче играть с командами, которые ниже нас классом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями в преддверии матча второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

    «Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. Так ответит любой тренер. А какая у них система – уже не так важно. У игроков есть футбольный интеллект, они на месте соображают, понимают, куда им перемещаться. Казахстан может сыграть по-разному. Класс игрока в отдельности и класс команды решают многое», – сказал Черчесов.

    • Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
    • В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +968

      омск55 32 минуты назад

      Ничейку скатайте с казахами и евро 20 пока

      0
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      Рейтинг: +968

      омск55 33 минуты назад

      Усатый обкурился

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      Рейтинг: +293

      Randy Ram 36 минут назад

      С сильными командами играть сложнее, со слабыми легче, лучше есть вкусную игру чем не вкусную, лучше готовить из хороших продуктов, чем из плохих...

      0
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      Рейтинг: +293

      Randy Ram 38 минут назад

      Капитон очевидность!

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      Рейтинг: +423

      Genz 41 минуту назад

      Черчесов лузер. Чушь несет

      0
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      Рейтинг: -108

      SuperPAV9 57 минут назад

      И вчем была прлблема? Бельгия ниже нас класом причем вразы!!!

      0
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      Рейтинг: +4661

      mihail200606 1 час назад

      Ох..ть.. Тренер сборной..

      Зато Щас Васькаутькин взбодриться, че нибудь выдаст..)) он такого повода только и ждёт)

      0
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      Рейтинг: +1306

      koli4ka 1 час назад

      Саламыч!,а конкретный список,если такой на данном этапе существует,в СТУДИЮ!!!

      1
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      Рейтинг: +42

      phobos 1 час назад

      Стасик, и ещё один момент- команде, которая ниже классом в два раз позорнее проигрывать. - Это что-то подобно твоей философии...

      0
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      Рейтинг: +30

      Анатолий1979 1 час назад

      Сказал так сказал. Последователь Кличко Великого.

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