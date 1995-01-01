Черчесов: «Сборной России легче играть с командами, которые ниже нас классом»

Ничейку скатайте с казахами и евро 20 пока
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями в преддверии матча второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.
«Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. Так ответит любой тренер. А какая у них система – уже не так важно. У игроков есть футбольный интеллект, они на месте соображают, понимают, куда им перемещаться. Казахстан может сыграть по-разному. Класс игрока в отдельности и класс команды решают многое», – сказал Черчесов.
- Матч Казахстан – Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.
- В первом туре отбора казахстанцы разгромили Шотландию (3:0), а россияне проиграли Бельгии (1:3).