Черчесов: «Сборной России легче играть с командами, которые ниже нас классом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями в преддверии матча второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

«Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. Так ответит любой тренер. А какая у них система – уже не так важно. У игроков есть футбольный интеллект, они на месте соображают, понимают, куда им перемещаться. Казахстан может сыграть по-разному. Класс игрока в отдельности и класс команды решают многое», – сказал Черчесов.