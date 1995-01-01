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    Головин – Чалову: «Чтоб забил с казахами»

    Полузащитник сборной России Александр Головин напутствовал форварда команды Федора Чалова на матч второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана. Сам представитель «Монако» в игре принять участие на сможет.

    «Давай. Чтоб забил с казахами», – сказал форварду Головин.

    • Хавбека удалили в матче первого тура с бельгийцами (1:3).
    • Для Чалова встреча в Бельгии стала дебютной за сборную.
    • Встреча в Казахстане состоится завтра, 24 марта.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14044

      portero 4 минуты назад

      Тут может Черчесов шанса не дать, выйдут с одним напом и это будет Дзюба..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +538

      ruded 14 минут назад

      ну хоть бы вырубил, а то просто карточку выхватил.. Зидану однажды не стыдно было карточку получить и слить ЧМ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3726

      84aivengo 2 часа назад

      команду подвел... взрослей уже...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9894

      bset 2 часа назад

      Саня, работай над характером! Ты можешь быть сколь угодно хорошим футболистом, но толку от тебя ноль, когда ты регулярно пропускаешь матчи из-за дисквалификации.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7366

      Татарин за ЦСКА 2 часа назад

      Вот он то может и забьет,а ты уже достал своими ЖК и КК.Сколько можно то???

      6
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    • ...
      Рейтинг: +343

      Niko 2 часа назад

      Ты уже забил на казахов. Нельзя быть не уравновешенным на таком уровне. Огорчил Саня

      8
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      ...
      Рейтинг: +7366

      Татарин за ЦСКА > Niko 2 часа назад

      И правда достал он своими предупреждениями

      6
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