Головин – Чалову: «Чтоб забил с казахами»

Полузащитник сборной России Александр Головин напутствовал форварда команды Федора Чалова на матч второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана. Сам представитель «Монако» в игре принять участие на сможет.

«Давай. Чтоб забил с казахами», – сказал форварду Головин.