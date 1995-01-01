Головин – Чалову: «Чтоб забил с казахами»

Тут может Черчесов шанса не дать, выйдут с одним напом и это будет Дзюба..
Полузащитник сборной России Александр Головин напутствовал форварда команды Федора Чалова на матч второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана. Сам представитель «Монако» в игре принять участие на сможет.
«Давай. Чтоб забил с казахами», – сказал форварду Головин.
- Хавбека удалили в матче первого тура с бельгийцами (1:3).
- Для Чалова встреча в Бельгии стала дебютной за сборную.
- Встреча в Казахстане состоится завтра, 24 марта.