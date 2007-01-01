Люксембург за девять лет одержал столько же домашних побед, сколько за предыдущие 100

В первом туре отбора Евро-2020 сборная Люксембурга победила Литву. Это 14 домашняя победа люксембуржцев за последние девять лет.

С момента создания команды и до 2010 года было одержано столько же побед на своем поле – 14. Сборная Люксембурга существует с 1911 года. Следующий соперник по отбору – Украина.