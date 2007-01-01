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    Люксембург за девять лет одержал столько же домашних побед, сколько за предыдущие 100

    В первом туре отбора Евро-2020 сборная Люксембурга победила Литву. Это 14 домашняя победа люксембуржцев за последние девять лет.

    С момента создания команды и до 2010 года было одержано столько же побед на своем поле – 14. Сборная Люксембурга существует с 1911 года. Следующий соперник по отбору – Украина.

    • Весь матч с литовцами провел игрок «Уфы» Оливье Тилль.
    • Люксембург в рейтинге ФИФА никогда не поднимался выше 82 места (сентябрь 2018 года).
    • Команда никогда не участвовала в чемпионатах мира и Европы.

    Источник: GracenoteLive

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +973

      Бухбух 28 минут назад

      Просто раньше не было таких же слабых команд, как сам Люксембург.

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