Люксембург за девять лет одержал столько же домашних побед, сколько за предыдущие 100

Просто раньше не было таких же слабых команд, как сам Люксембург.
В первом туре отбора Евро-2020 сборная Люксембурга победила Литву. Это 14 домашняя победа люксембуржцев за последние девять лет.
С момента создания команды и до 2010 года было одержано столько же побед на своем поле – 14. Сборная Люксембурга существует с 1911 года. Следующий соперник по отбору – Украина.
- Весь матч с литовцами провел игрок «Уфы» Оливье Тилль.
- Люксембург в рейтинге ФИФА никогда не поднимался выше 82 места (сентябрь 2018 года).
- Команда никогда не участвовала в чемпионатах мира и Европы.