Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Степаненко – о ничьей в Лиссабоне: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»

    Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итог матчу с Украиной (0:0) в рамках отбора Евро-202-.

    – Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава Богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный.

    – В конце матча считали минуты? Очень тяжело было?

    – Да, уже смотрели на табло. Понятно, что низко сели, что давало возможность Португалии с флангов подавать. В концовке ошиблись немного позиционно, хороший момент создали португальцы. Забить могли в конце матча. Считаю, это хороший результат.

    – Что сказал Шевченко в раздевалке?

    – Пока ничего не говорил. Думаю, завтра соберемся, потому что кто на интервью, кто процедуры делал, такой сумбур был. А так всех поблагодарил.

    Португалия – команда высокого уровня, они держали темп не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Саня Зинченко общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку.

    – Какие-то были особенные установки в игре против Роналду?

    – Особых не было. Были командные установки, как играть с Португалией. Персонально с Роналду никто не играл. Знали его сильные качества, он и по воротам бил, и подавал, и все, что мог для команды делал. Но не может человек постоянно один команду тащить.

    – Мораес дебютировал за сборную.

    – Поздравили его, молодец. Вышел, много борьбы навязал, мог забить гол. Очень расстроился, что не забил. А так могу только поздравить. Я уже говорил, что он человек хороший, показывает хорошую работоспособность.

    – Следующий матч с Люксембургом.

    – Это не смешно, ведь Люксембург – очень хорошая команда.

    Источник: Tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9887

      bset 20 минут назад

      Роналду и програв России был зол. Стабильности им не хватает. На победном ЧЕ были сплошные ничьи. До сих пор удивительно, как они выиграть смогли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      Бухбух 1 час назад

      Португалия всегда плохо стартует, так что радоваться хохлам не стоит.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru