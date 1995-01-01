Степаненко – о ничьей в Лиссабоне: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итог матчу с Украиной (0:0) в рамках отбора Евро-202-.

– Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава Богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный.

– В конце матча считали минуты? Очень тяжело было?

– Да, уже смотрели на табло. Понятно, что низко сели, что давало возможность Португалии с флангов подавать. В концовке ошиблись немного позиционно, хороший момент создали португальцы. Забить могли в конце матча. Считаю, это хороший результат.

– Что сказал Шевченко в раздевалке?

– Пока ничего не говорил. Думаю, завтра соберемся, потому что кто на интервью, кто процедуры делал, такой сумбур был. А так всех поблагодарил.

Португалия – команда высокого уровня, они держали темп не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Саня Зинченко общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку.

– Какие-то были особенные установки в игре против Роналду?

– Особых не было. Были командные установки, как играть с Португалией. Персонально с Роналду никто не играл. Знали его сильные качества, он и по воротам бил, и подавал, и все, что мог для команды делал. Но не может человек постоянно один команду тащить.

– Мораес дебютировал за сборную.

– Поздравили его, молодец. Вышел, много борьбы навязал, мог забить гол. Очень расстроился, что не забил. А так могу только поздравить. Я уже говорил, что он человек хороший, показывает хорошую работоспособность.

– Следующий матч с Люксембургом.

– Это не смешно, ведь Люксембург – очень хорошая команда.