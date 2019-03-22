Сборная России собирается сыграть с Шотландией в «Лужниках», а с Бельгией – на «Газпром-Арене»

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...какое белье ни выбирай. результат в брачную ночь будет один
Стали известны стадионы, на которых сборная России собирается проводить матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Бельгии.
По информации Sport24, с шотландцами национальная команда планирует сыграть в московских «Лужниках», а с бельгийцами – в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».
Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября, а Россия – Бельгия – 16 ноября.
- Россияне начали отбор с поражения от Бельгии (1:3), а в воскресенье, 24 марта, сыграют с Казахстаном.