Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Сборная России собирается сыграть с Шотландией в «Лужниках», а с Бельгией – на «Газпром-Арене»

    Стали известны стадионы, на которых сборная России собирается проводить матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Бельгии.

    По информации Sport24, с шотландцами национальная команда планирует сыграть в московских «Лужниках», а с бельгийцами – в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

    Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября, а Россия – Бельгия – 16 ноября.

    • Россияне начали отбор с поражения от Бельгии (1:3), а в воскресенье, 24 марта, сыграют с Казахстаном.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16787

      Боцман59rus 8 минут назад

      мать дочери-
      ...какое белье ни выбирай. результат в брачную ночь будет один

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      BigFanFCRV 28 минут назад

      не логичнее ли осенью-зимой играть на юге? Много ведь прекрасных арен: Сочи, Краснодар, Ростов, Волгоград, Грозный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      mdu86 50 минут назад

      Лучше поменять местами, тогда точно аншлаг в обоих матчах обеспечен. Есть риск, что с Шотландией не соберут Лужники.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2044

      RotBerg 1 час назад

      Отлично, но на Шотландию могут не собрать в Москве Лужу, а Питер бы собрал арену полную на любой матч.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2610

      александр п > RotBerg 42 минуты назад

      В Питере можно играть в любую погоду.А в Москве нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60977

      zigbert > александр п 34 минуты назад

      Вот именно. 16 ноября могут ударить сильные морозы ,поэтому лучше играть на "Газпром Арене".

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru