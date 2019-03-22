Сборная России собирается сыграть с Шотландией в «Лужниках», а с Бельгией – на «Газпром-Арене»

Стали известны стадионы, на которых сборная России собирается проводить матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Бельгии.

По информации Sport24, с шотландцами национальная команда планирует сыграть в московских «Лужниках», а с бельгийцами – в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября, а Россия – Бельгия – 16 ноября.