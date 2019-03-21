Азар – об ошибке Куртуа: «Тибо насмотрелся моих видео, но он слишком большой и не умеет обводить»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал ошибку Тибо Куртуа, приведшую к пропущенному мячу в матче против сборной России (3:1).

Артем Дзюба, прессингуя, вынудил голкипера бельгийцев потерять мяч, Денис Черышев подобрал его и отправил в пустые ворота.

«У нас не получилось показывать доминирующий футбол на протяжении всей игры, но главное, что мы выиграли. Мы рады и стали еще увереннее перед игрой с Кипром, которая будет совсем другой, не такой, как с Россией.

Пропущенный мяч? Все знают, что Тибо – великолепный вратарь. Он постоянно выручает нас. Может, Куртуа насмотрелся моих видео с дриблингом, но он слишком большой и не умеет обводить. Но для беспокойства нет предпосылок», – сказал Азар.