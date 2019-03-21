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    Азар – об ошибке Куртуа: «Тибо насмотрелся моих видео, но он слишком большой и не умеет обводить»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал ошибку Тибо Куртуа, приведшую к пропущенному мячу в матче против сборной России (3:1).

    Артем Дзюба, прессингуя, вынудил голкипера бельгийцев потерять мяч, Денис Черышев подобрал его и отправил в пустые ворота.

    «У нас не получилось показывать доминирующий футбол на протяжении всей игры, но главное, что мы выиграли. Мы рады и стали еще увереннее перед игрой с Кипром, которая будет совсем другой, не такой, как с Россией.

    Пропущенный мяч? Все знают, что Тибо – великолепный вратарь. Он постоянно выручает нас. Может, Куртуа насмотрелся моих видео с дриблингом, но он слишком большой и не умеет обводить. Но для беспокойства нет предпосылок», – сказал Азар.

    • Эден – автор дубля в ворота Гилерме.
    • Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч против Бельгии.

    Источник: Het Nieuwsblad

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60940

      zigbert 53 минуты назад

      Опытный голкипер и делает такие грубые ошибки. А ведь другие сборные могу это не простить.

      0
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      Рейтинг: +380

      sergeIKAZ 2 часа назад

      Победителей не судят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      Nayturs 2 часа назад

      Подбодрил и подколол Тибо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +486

      Untitled-1 3 часа назад

      Азар, конечно, весельчак)

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