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    Куман: «Был зол из-за некоторых моментов в игре Голландии в матче с Белоруссией»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал победу над сборной Белоруссии (4:0) в первом туре отбора Евро-2020.

    «Быстрый гол Мемфиса Депая – это хороший сценарий. Но команда должна была продолжать играть дисциплинированно. Мы же после гола расслабились. Я увидел за этот отрезок больше недочетов, чем за весь первый год моего руководства сборной Голландии. Но в концовке первого тайма и во второй половине команда сыграла здорово.

    У нас действительно сильный коллектив, если мы играем дисциплинированно на протяжении всего матча. Но мы в матчах с такими командами, как Германия, Англия или Франция мы должны играть лучше. Вот почему я был зол из-за некоторых моментов в нашей игре. Мы можем играть в футбол очень хорошо, но мы не показали это на протяжении всего поединка с белорусами», – заявил главный тренер голландской сборной.

    • Мемфис Депай оформил дубль и сделал два ассиста.
    • Следующий матч сборной Голландии – 24 марта против сборной Германии.

    Источник: «Прессбол»

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