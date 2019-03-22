Мартинес: «Поразило то, что после ошибки Куртуа не сломался»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча против России (3:1) прокомментировал ошибку вратаря Тибо Куртуа, которая привела к тому, что россияне на 16-й минуте сравняли счет.

Артем Дзюба, прессингуя, вынудил голкипера бельгийцев потерять мяч, Денис Черышев подобрал его и отправил в пустые ворота.

– Что произошло с Куртуа?

– Его прессинговали вчетвером. Но что меня поразило – после ошибки Тибо не сломался, отыграл на высочайшем уровне и доказал, что он – номер один».