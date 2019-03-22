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    Мартинес: «Поразило то, что после ошибки Куртуа не сломался»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча против России (3:1) прокомментировал ошибку вратаря Тибо Куртуа, которая привела к тому, что россияне на 16-й минуте сравняли счет.

    Артем Дзюба, прессингуя, вынудил голкипера бельгийцев потерять мяч, Денис Черышев подобрал его и отправил в пустые ворота.

    – Что произошло с Куртуа?

    – Его прессинговали вчетвером. Но что меня поразило – после ошибки Тибо не сломался, отыграл на высочайшем уровне и доказал, что он – номер один».

    • Эден – автор дубля в ворота Гилерме.
    • Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч против Бельгии.

    Источник: «Sport24»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63147

      Рубик Докоян 23 минуты назад

      Мимо Зидана такие ляпы вратаря не пройдут, ему зарплату платят в клубе, а не в сборной...

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      Рейтинг: +4533

      KLIM777 42 минуты назад

      Он что должен был потом уйти с поля? Он давно сломался в Реале. Вчерашний мат этому подтверждение

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