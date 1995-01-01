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    Дзюба – о поражении от Бельгии: «У них есть Азар, у нас – нет»

    Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2020 от бельгийцев (1:3).

    «У них есть Азар, у нас – нет, такие игроки делают определенный результат.

    Когда сравняли счет, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру.

    Конечно, это поражение подстегнет сборную на матч с Казахстаном. Нас это сплотит», – сказал Дзюба журналистам.

    • Эден – автор дубля в ворота Гилерме.
    • Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч против Бельгии.

    Россия проиграла Бельгии, но позитивные моменты тоже есть

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 06:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +890

      Александр52 25 минут назад

      У нас есть пенсионэр Дзюба, а у них нет. Все ребята в целом играли хорошо, кроме Дзюбы, но немножко не повезло.

      0
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      Рейтинг: +2301

      yorgenbarenz 1 час назад

      До игры хорохорился,острил.Теперь увидел игроков,которые на одном месте вас вертели вместе с чабаном и его идеями.

      1
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      Рейтинг: +3653

      ilichkadr 1 час назад

      Как бы и от казахов не огребли.........

      0
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      Рейтинг: +6115

      alex1951 1 час назад

      Слушай ,заткнись,а?
      Как вы противны!
      Раздайте ,свои незаработанные бабки ,бедным и то больше пользы будет!

      0
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      Рейтинг: +415

      Genz 1 час назад

      У них Азар, у России Сулейманов. Ахметов играл, а про русского Азара усатый забыл. Вот и Три кола получил осетин в жопу

      2
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      Рейтинг: -3092

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      А почему у них Азар , а у нас "пожар" ? Не , не скажешь ? В сборной СССР зарплаты игроков были как у инвалидов в Европе , а играли на уровне европейских профессионалов . А теперь наоборот .

      0
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      Рейтинг: +1078

      InterMilLano1908 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Да ладно и СССР не особо блестала, может быть годах так в 50-60, но там и футбол был другой

      0
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      Рейтинг: +943

      petrucho-spb > InterMilLano1908 22 минуты назад

      Получше играли, а 88 год?

      0
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      Рейтинг: +2582

      Старикан 2 часа назад

      Как же так Артёмушка? А не тебя ли носили на руках после ЧМ, а не ты ли герой 2018 года? Не чета тебе Азар, не чета!

      0
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      Рейтинг: +29673

      Полная Канистра 2 часа назад

      типичный болтун и дурачок

      2
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      Рейтинг: +16017

      oyabun 2 часа назад

      Да. А у нас - Дзюба! ЗМС!! Куда там Азару )

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