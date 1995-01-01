Дзюба – о поражении от Бельгии: «У них есть Азар, у нас – нет»

У нас есть пенсионэр Дзюба, а у них нет. Все ребята в целом играли хорошо, кроме Дзюбы, но немножко не повезло.
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2020 от бельгийцев (1:3).
«У них есть Азар, у нас – нет, такие игроки делают определенный результат.
Когда сравняли счет, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру.
Конечно, это поражение подстегнет сборную на матч с Казахстаном. Нас это сплотит», – сказал Дзюба журналистам.
- Эден – автор дубля в ворота Гилерме.
- Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч против Бельгии.
Россия проиграла Бельгии, но позитивные моменты тоже есть