Дзюба – о поражении от Бельгии: «У них есть Азар, у нас – нет»

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2020 от бельгийцев (1:3).

«У них есть Азар, у нас – нет, такие игроки делают определенный результат.

Когда сравняли счет, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру.

Конечно, это поражение подстегнет сборную на матч с Казахстаном. Нас это сплотит», – сказал Дзюба журналистам.

Эден – автор дубля в ворота Гилерме .

. Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч против Бельгии.

Россия проиграла Бельгии, но позитивные моменты тоже есть