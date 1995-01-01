Россия сыграет с Бельгией в красной форме

Какая разница в какой форме рвать
Сборная России выбрала форму, в которой сыграет против Бельгии в матче первого тура отборочного раунда к Евро-2020.
Команда Станислава Черчесова будет использовать комплект из красной футболки, белых шорт и красных гетр.
- Встреча Бельгия – Россия пройдет сегодня в Брюсселе и начнется в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Всего команды провели между собой пять матчей: трижды победила Бельгия, в двух встречах была зафиксирована ничья.