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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Россия сыграет с Бельгией в красной форме

    Сборная России выбрала форму, в которой сыграет против Бельгии в матче первого тура отборочного раунда к Евро-2020.

    Команда Станислава Черчесова будет использовать комплект из красной футболки, белых шорт и красных гетр.

    • Встреча Бельгия – Россия пройдет сегодня в Брюсселе и начнется в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • Всего команды провели между собой пять матчей: трижды победила Бельгия, в двух встречах была зафиксирована ничья.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -117

      SuperPAV9 42 минуты назад

      Какая разница в какой форме рвать

      0
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      Рейтинг: +397

      тёска 48 минут назад

      Мастёвая форма,ничья,или при*да бельгийцам

      0
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      Рейтинг: +2556

      Агасфер 1 час назад

      Ну всё-"Красная машина"! Капец бельчатам!

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