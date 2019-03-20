Роберто Мартинес: «Россия стала сюрпризом на чемпионате мира. Мы готовы к матчу с ней»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против России.

«Мы извлекли хороший урок после поражения от сборной Швейцарии. В матче против России нас и соперника ждет очень сложная игра, каждый старт в отборочном турнире – это некое испытание, и мы хотим начать его положительно. Мы готовы к матчу с Россией, которая стала сюрпризом на чемпионате мира», – сказал Мартинес.