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    Роберто Мартинес: «Россия стала сюрпризом на чемпионате мира. Мы готовы к матчу с ней»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против России.

    «Мы извлекли хороший урок после поражения от сборной Швейцарии. В матче против России нас и соперника ждет очень сложная игра, каждый старт в отборочном турнире – это некое испытание, и мы хотим начать его положительно. Мы готовы к матчу с Россией, которая стала сюрпризом на чемпионате мира», – сказал Мартинес.

    • Матч с Россией пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.
    • На ЧМ россияне дошли до 1/4 финала турнира.

    Источник: «Р-спорт»

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    20.03.2019 21:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1327

      WhiteEgon 4 часа назад

      Можно смело ставить ставку больше 3х мячей. Бельгийцы минимум 3 нам отгрузят.

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      Рейтинг: +4525

      KLIM777 4 часа назад

      сюрприз лишь в удаче, но никак не в игре.

      Если тренер не дурак, явно смотрел статистику матчей, не с саудами и егпитом, а с остальными сборными, там все четко видно, что успех был на стороне России. Успех и качество игры совершенно разные вещи.

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