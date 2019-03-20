Роберто Мартинес: «Россия стала сюрпризом на чемпионате мира. Мы готовы к матчу с ней»

Можно смело ставить ставку больше 3х мячей. Бельгийцы минимум 3 нам отгрузят.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против России.
«Мы извлекли хороший урок после поражения от сборной Швейцарии. В матче против России нас и соперника ждет очень сложная игра, каждый старт в отборочном турнире – это некое испытание, и мы хотим начать его положительно. Мы готовы к матчу с Россией, которая стала сюрпризом на чемпионате мира», – сказал Мартинес.
- Матч с Россией пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.
- На ЧМ россияне дошли до 1/4 финала турнира.