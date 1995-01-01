Вратарь «Наполи» Мерет: «Начал играть в футбол из-за Буффона»

Вратарь «Наполи» и сборной Италии Алекс Мерет признался, что полюбил футбол благодаря Джанлуиджи Буффону.

«Когда я услышал похвалу от Буффона мне было безумно приятно. Такие добрые слова, произнесенные лучшим в мире голкипером, – большая честь. Они являются стимулом для дальнейшего роста. Я фанател от Буффона, когда был еще подростком. Стал вратарем благодаря ему. Итальянская вратарская школа всегда была на очень высоком уровне. Я работаю над собой. Посмотрим, что будет дальше.