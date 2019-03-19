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    Лукаку пропустил еще одну тренировку бельгийцев и может не сыграть с Россией

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может не сыграть в матчах международной паузы.

    После пропущенной тренировки в понедельник 25-летний форвард «Манчестер Юнайтед» не занимался и во вторник. У него травма правой ноги.

    21-го марта бронзовые призеры ЧМ-2018 примут команду России в рамках первой встречи отборочного турнира Евро-2020.

    Сообщалось, что в команде Станислава Черчесова встречу пропустят защитник Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин.

    Источник: Het Nieuwsblad

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    Сегодня, 01:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +34

      Александр Алмазов 58 минут назад

      Сборной России, очень сильно повезёт если Лукаку, окажется не готов сыграть. Огромный, мощный нападающий, который с лёгкостью может продавить защиту сборной России, без проблем. Его умение играть на 2-ом этаже, станет проблемой для защиты, которая как мне кажется, сдерживать его 70-80 минут не сможет. А если в основе выйдут Мертенс, Азар и Лукаку, то мне кажется, что сборной России, придётся очень не легко. Разгрома бы избежать бы, а сыграть в ничью, будет большой удачей.

      0
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      Рейтинг: +62704

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Он и одной левой может сыграть...

      1
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      Рейтинг: +2012

      AtticusFinch 2 часа назад

      Там и без Лукаку есть кому нам банки отгружать!

      0
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      Рейтинг: +2545

      momwig_ 2 часа назад

      Да не поможет

      0
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