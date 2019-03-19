Лукаку пропустил еще одну тренировку бельгийцев и может не сыграть с Россией

Сборной России, очень сильно повезёт если Лукаку, окажется не готов сыграть. Огромный, мощный нападающий, который с лёгкостью может продавить защиту сборной России, без проблем. Его умение играть на 2-ом этаже, станет проблемой для защиты, которая как мне кажется, сдерживать его 70-80 минут не сможет. А если в основе выйдут Мертенс, Азар и Лукаку, то мне кажется, что сборной России, придётся очень не легко. Разгрома бы избежать бы, а сыграть в ничью, будет большой удачей.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может не сыграть в матчах международной паузы.
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