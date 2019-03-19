Лукаку пропустил еще одну тренировку бельгийцев и может не сыграть с Россией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может не сыграть в матчах международной паузы.

После пропущенной тренировки в понедельник 25-летний форвард «Манчестер Юнайтед» не занимался и во вторник. У него травма правой ноги.

21-го марта бронзовые призеры ЧМ-2018 примут команду России в рамках первой встречи отборочного турнира Евро-2020.

Сообщалось, что в команде Станислава Черчесова встречу пропустят защитник Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин.