Зобнин: «До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю сборной России победы в предстоящих матчах»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин пожелал удачи и победы национальной команде в предстоящих отборочных играх к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Футболист не сыграет в этих матчах из-за перелома кости правой кисти.

«К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх против Бельгии и Казахстана.

До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах!» – написал Зобнин в инстаграме.