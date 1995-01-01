Зобнин: «До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю сборной России победы в предстоящих матчах»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин пожелал удачи и победы национальной команде в предстоящих отборочных играх к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
Футболист не сыграет в этих матчах из-за перелома кости правой кисти.
«К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх против Бельгии и Казахстана.
До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах!» – написал Зобнин в инстаграме.
- В среду хавбек перенесет операцию и пропустит минимум месяц.
- Сборная России встретится с бельгийцами 21 марта, а с казахстанцами сыграет 24-го.