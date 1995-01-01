Восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль

Как сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов, во вторник утром на базу в Новогорске приехали инспекторы РУСАДА [Российское антидопинговое агентство], чтобы взять пробы у игроков национальной команды.

«Сегодня в 8:45 к нам в большом количестве прибыли инспекторы РУСАДА. На допинг-контроль попали восемь человек. Сдавали кровь и мочу – все прошло в штатном режиме. Как я говорил много раз, нам скрывать нечего.

Ряд футболистов не успели пройти тесты до тренировки, потому что было организационное занятие. Ничего страшного, после тренировки досдадут. На график работы это не повлияет, все прошло в штатном режиме», – сказал Безуглов.