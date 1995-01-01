Миранчук: «Бельгия – фаворит? Я бы не стал так выражаться»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не считает, что Бельгия является фаворитом в матче команд в отборе к Евро-2020. Футболист «Локомотива» надеется на победу российской команды.

Игра пройдет в четверг, 21 марта, в Брюсселе.

– Ваш партнер по сборной Магомед Оздоев назвал фаворитом предстоящего матча бельгийцев. Вы тоже так считаете?

– Мы все прекрасно знает эту команду. Это звездная сборная, но я бы не стал так выражаться. Мы все спортсмены, все максималисты и всегда хотим побеждать.

– Но Бельгия – фаворит?

– Будет интересный матч, тем более мы уже играли с ними [товарищеская встреча в марте 2017 года, 3:3]. Надеюсь, в этот раз все сложится в нашу пользу.

– В сборной Бельгии все выделяют Азара. Вы кого отметите?

– Там каждый футболист отличается своими качествами. Бессмысленно кого-то называть. Даже если пройтись по позициям, все прекрасно известны.

– Сборная несет потери – Кутепов, Зобнин. Насколько это огорчает?

– Это часть профессии. От травм никто не застрахован. У нас есть, кому заменить ребят и это никак не скажется.