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    Миранчук: «Бельгия – фаворит? Я бы не стал так выражаться»

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не считает, что Бельгия является фаворитом в матче команд в отборе к Евро-2020. Футболист «Локомотива» надеется на победу российской команды.

    Игра пройдет в четверг, 21 марта, в Брюсселе.

    – Ваш партнер по сборной Магомед Оздоев назвал фаворитом предстоящего матча бельгийцев. Вы тоже так считаете?

    – Мы все прекрасно знает эту команду. Это звездная сборная, но я бы не стал так выражаться. Мы все спортсмены, все максималисты и всегда хотим побеждать.

    – Но Бельгия – фаворит?

    – Будет интересный матч, тем более мы уже играли с ними [товарищеская встреча в марте 2017 года, 3:3]. Надеюсь, в этот раз все сложится в нашу пользу.

    – В сборной Бельгии все выделяют Азара. Вы кого отметите?

    – Там каждый футболист отличается своими качествами. Бессмысленно кого-то называть. Даже если пройтись по позициям, все прекрасно известны.

    – Сборная несет потери – Кутепов, Зобнин. Насколько это огорчает?

    – Это часть профессии. От травм никто не застрахован. У нас есть, кому заменить ребят и это никак не скажется.

    • Встреча с бельгийцами станет для россиян первой в отборочном раунде к Евро-2020.
    • Во втором туре сборная России в воскресенье сыграет против Казахстана.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии15
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      Рейтинг: +265

      Dmirubo 5 часов назад

      Что-то не охота мне на сборную России смотреть в матче против Бельгии, поскольку скорее всего наших разгромят. Хорошо, чтобы это было 3-0, а не 5-0.

      0
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 5 часов назад

      Какая уж там победа - вничью хотя бы сыграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3745

      серега кашин 5 часов назад

      у наших и 10% на положительный результат шансов нет

      1
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      Рейтинг: +1010

      Тазит 6 часов назад

      Миранчук - считать Бельгию фаворитом, это этот... как его... волюнтаризм! попрошу так не выражаться!

      2
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      Рейтинг: +571

      Den Bull 6 часов назад

      Вообще о чём он думает приводя ничью в товарняке? Шансов на ничью даже нет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2006

      AtticusFinch 6 часов назад

      У них Азар, Лукаку, Компани - а у нас Миранчук, Дзюба, Кудряшов - конечно они не фавориты!!!!!

      3
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      Рейтинг: +31

      Suicide 7 часов назад

      Зря вы в комметах накинулись на Миранчука, настрой то правильный по спортивному, каждый спортсмен должен стремится стать лучше и обыграть соперника посильнее. Жаль конечно это не поможет нашим бревнам)

      0
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      Рейтинг: +793

      Axe111 7 часов назад

      Пфф головой своей хоть понял что пукнул?????? Обычный дворовой игрочишка

      0
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      Рейтинг: +1042

      владимир миронов 7 часов назад

      Эти слова можно назвать и шапкозакидательством, и словоблудием, но они полностью оторваны от реальности. Буду очень рад ошибиться.

      2
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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 8 часов назад

      да лучше играть начните уже нормально, а то одна трепотня

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