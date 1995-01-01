Дюков и Колобков побывали на тренировке сборной России перед матчем с Бельгией

У сборной России ЕСТЬ!!! авторитеты.
Главный из них наш тренер Станислав Черчесов!
А есть ещё тренерский штаб и наши болельщики там и тут.
Игроки сборной должны подкрепить авторитет нашего тренера только ПОБЕДОЙ!!!
Желаем нашей сборной только ПОБЕДЫ.
Это будет его АВТОРИТЕТОМ и успехом сборной России.
Сборная России сегодня на базе в Новогорске проводит последнюю тренировку накануне вылета в Брюссель на матч первого тура отбора к Евро-2020 с Бельгией.
На занятии российских футболистов присутствуют президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков.
- Встреча Бельгия – Россия пройдет в четверг, 21 марта.
- В воскресенье, 24 числа, россияне сыграют в гостях с Казахстаном.