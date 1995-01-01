Дюков и Колобков побывали на тренировке сборной России перед матчем с Бельгией

Сборная России сегодня на базе в Новогорске проводит последнюю тренировку накануне вылета в Брюссель на матч первого тура отбора к Евро-2020 с Бельгией.

На занятии российских футболистов присутствуют президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков.