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    Дюков и Колобков побывали на тренировке сборной России перед матчем с Бельгией

    Сборная России сегодня на базе в Новогорске проводит последнюю тренировку накануне вылета в Брюссель на матч первого тура отбора к Евро-2020 с Бельгией.

    На занятии российских футболистов присутствуют президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков.

    • Встреча Бельгия – Россия пройдет в четверг, 21 марта.
    • В воскресенье, 24 числа, россияне сыграют в гостях с Казахстаном.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +492

      amazonaws 7 часов назад

      У сборной России ЕСТЬ!!! авторитеты.
      Главный из них наш тренер Станислав Черчесов!
      А есть ещё тренерский штаб и наши болельщики там и тут.
      Игроки сборной должны подкрепить авторитет нашего тренера только ПОБЕДОЙ!!!
      Желаем нашей сборной только ПОБЕДЫ.
      Это будет его АВТОРИТЕТОМ и успехом сборной России.

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      Рейтинг: +94

      Звезда запаса 10 часов назад

      А вот это ни к чему.

      0
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      Рейтинг: +793

      Axe111 10 часов назад

      СЕНСАЦИЯ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18535

      gol_kak_sokol 10 часов назад

      У семи нянек ...

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