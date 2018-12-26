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    Жирков вызван в сборную России

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России. Об этом сообщается в официальном твиттере сборной.

    • В начале марта Жирков восстановился после травмы ахилла.
    • 2 марта он сыграл в первом официальном матче после ЧМ-2018.

    «Жирков – опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной», – сказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

    В марте Россия сыграет в отборочных матчах к Евро-2020.

    • 21 марта пройдет игра с Бельгией.
    • 24 марта – с Казахстаном.

    Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3126

      Lester84 34 секунды назад

      Жирков же вроде завершил выступления за сборную после ЧМ-2018. Или что-то поменялось???

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 10 минут назад

      Аргумент неубедительный. Наверное большой футбольный папа попросил.Старая любовь не ржавеет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +254

      fhnv 19 минут назад

      а столько было слов о обновлении сборной молодыми игроками

      0
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      Рейтинг: +1711

      aaaaahhhh 19 минут назад

      дожились, довоспитывались.....

      0
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      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 24 минуты назад

      Бери еще Ловчева тогда и сам в рамку становись.

      1
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      Рейтинг: +5138

      derrik2000 50 минут назад

      По-моему, Черчесову уже всё равно, кто будет играть в сборной.
      Главное, что контракт с ним подписали и отступные видимо хорошие предусмотрели в случае его снятия.
      А там, глядишь, Зенит к себе его возьмёт. ))

      2
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      Рейтинг: +6053

      alex1951 1 час назад

      Видать дела совсем плохи..........

      1
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      Рейтинг: +206

      dimmmka 1 час назад

      ???????? No comments

      0
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      Рейтинг: +323

      Фанат Рубина 1 час назад

      убейся об стену лысый..
      моя аватарка все это рассказывает..
      ПРИДУРОК! ВАЛИ из СБОРНОЙ

      1
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 1 час назад

      После череды травм у игроков сборной уже будешь трижды через левое плечо сплёвывать. Хоть бы завтра всё обошлось благополучно и парни готовились к отборочным играм в составе сборной.

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