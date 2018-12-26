Жирков же вроде завершил выступления за сборную после ЧМ-2018. Или что-то поменялось???
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России. Об этом сообщается в официальном твиттере сборной.
- В начале марта Жирков восстановился после травмы ахилла.
- 2 марта он сыграл в первом официальном матче после ЧМ-2018.
«Жирков – опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной», – сказал главный тренер команды Станислав Черчесов.
В марте Россия сыграет в отборочных матчах к Евро-2020.
- 21 марта пройдет игра с Бельгией.
- 24 марта – с Казахстаном.
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