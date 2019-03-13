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    Англия объявила заявку на матчи квалификации Евро-2020. Рэшфорд, Санчо и Стерлинг в составе

    Англия в своем официальном твиттере объявила заявку на матчи квалификации Евро-2020 с Чехией и Черногорией.

    Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд.

    Защитники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чилуэлл, Майкл Кин, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Деклан Райс.

    Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Рубен Лофтус-Чик.

    Нападающие: Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.

    • В заявку вошел защитник Деклан Райс. Это его первый вызов в сборную Англии.
    • Ранее он провел три товарищеские игры за сборную Ирландии.
    • Матч с Чехией пройдет 22 марта.
    • Игра с Черногорией – 25 марта.

    Источник: Официальный твиттер сборной Англии

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    13.03.2019 19:50
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 14 марта 2019, 00:02

      Делфа мало практики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 13 марта 2019, 22:24

      11 защитников-ни.уя себе!!!

      1
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