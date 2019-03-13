Англия объявила заявку на матчи квалификации Евро-2020. Рэшфорд, Санчо и Стерлинг в составе

Англия в своем официальном твиттере объявила заявку на матчи квалификации Евро-2020 с Чехией и Черногорией.

Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд.

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чилуэлл, Майкл Кин, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Деклан Райс.

Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Рубен Лофтус-Чик.

Нападающие: Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.