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    Манчини может вернуть Балотелли в сборную Италии

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что у нападающего «Марселя» Марио Балотелли хорошие шансы вернуться в национальную команду.

    «Мы внимательно следим за Балотелли. Он хорошо начал в «Марселе», забив 3 гола в 5 играх, поэтому мы следим за ним, как и за многими другими игроками», – заявил Манчини.

    • Марио Балотелли перешел в «Марсель» в январе, подписав контракт до лета 2019 года.
    • В составе «Олимпика» у Марио пять матчей и три забитых мяча.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    27.02.2019 08:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 11 марта 2019, 15:35

      конечно Нужно !!! Балотелли, Кьеза, Мойзе Кин без сомнения должны быть в сборной.... Иммобиле сдулся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 14:50

      Ну если начал забивать в Марселе ,почему бы не взять.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 февраля 2019, 11:27

      Манчини и Бало не могут друг без друга

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