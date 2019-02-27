Манчини может вернуть Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что у нападающего «Марселя» Марио Балотелли хорошие шансы вернуться в национальную команду.

«Мы внимательно следим за Балотелли. Он хорошо начал в «Марселе», забив 3 гола в 5 играх, поэтому мы следим за ним, как и за многими другими игроками», – заявил Манчини.