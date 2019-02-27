Манчини может вернуть Балотелли в сборную Италии

конечно Нужно !!! Балотелли, Кьеза, Мойзе Кин без сомнения должны быть в сборной.... Иммобиле сдулся
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что у нападающего «Марселя» Марио Балотелли хорошие шансы вернуться в национальную команду.
«Мы внимательно следим за Балотелли. Он хорошо начал в «Марселе», забив 3 гола в 5 играх, поэтому мы следим за ним, как и за многими другими игроками», – заявил Манчини.
- Марио Балотелли перешел в «Марсель» в январе, подписав контракт до лета 2019 года.
- В составе «Олимпика» у Марио пять матчей и три забитых мяча.