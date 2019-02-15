Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчей плей-офф еврокубков.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1), а «Краснодар» не смог забить в игре с «Байером» (0:0).

По итогам первых матчей российские клубы заработали 0,166 балла и остались на 6-м месте.