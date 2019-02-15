Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчей плей-офф еврокубков.

    В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1), а «Краснодар» не смог забить в игре с «Байером» (0:0).

    По итогам первых матчей российские клубы заработали 0,166 балла и остались на 6-м месте.

    • В 1/8 финала ЛЧ«Порту» уступил «Роме» (1:2), в Лиге Европы «Бенфика» обыграла «Галатасарай» (2:1), а «Спортинг» уступил «Вильярреалу» (0:1).
    • Эти результаты принесли идущей седьмой Португалии 0,4 балла – отставание от России сократилось до 3,65 балла.
    • Шестое место дает стране право делегировать в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 февраля 2019, 14:43

      Как может быть иначе - 3 морковских клупа в ЛЧ, один из них даже квалификацию не прошел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 15 февраля 2019, 14:39

      Во всём виноват Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 15 февраля 2019, 13:30

      А что толку то от 3 команд в ЛЧ? Ну какой клуб соответствует уровню плей- офф?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 февраля 2019, 11:45

      6,750 мдааа, хорошо что два клуба португальцев провалились!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 11:02

      Пока держимся на 6м и это не плохо.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      fan Armenii 15 февраля 2019, 10:42

      ну быть 6 чемп в мире это не плохо и почти быть на ровне с французами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > fan Armenii 15 февраля 2019, 12:45

      Россия - шестой чемп в мире?))) По деньгам возможно.... Но не по силе.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > la verdad 15 февраля 2019, 15:01

      Не в мире, а в Европе 6-е. Так оно и есть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      fan Armenii > richi 18 февраля 2019, 19:43

      а ну да, в европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 февраля 2019, 09:49

      Тяжело конечно же с таким отношением Спартака, Локо, отчасти и Зенита (от него я ждал большего конечно, много очков не добрали) бороться за 6-ю строчку! Краснодар на своем уровне, ЦСКА приятно удивил (думал там ноль будет), ну а какие претензии к Уфе!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Сильвербой 15 февраля 2019, 14:44

      Зенит один и тащит страну. Без него были бы ниже Усрины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 15 февраля 2019, 08:34

      Подвёл как обычно Спартак, 1 победа в 8 матчах итоговые 4.5 очка, Локомотив и того хуже набрал всего 2 очка+4 бонусных итого 6 очков. К Уфе претензий мало, из 6 матчей в квалификации 1 поражение от Глазго Рейнджерс и целых 3 очка, да и не тот это коллектив чтобы тащить Россию в рейтинге УЕФА...Остальные более мене стабильно. Зенит 10, Краснодар и ЦСКА по 9 очков....Шансы набрать очки ещё есть, верю в победу Зенита, да и Краснодар с такой игрой которую показал вчера, оставляет надежды на благоприятный исход двухраундного противостояния....Посмотрим как сыграют португальцы. Бенфика практически прошла в следующий этап, Спортинг и Порту под большим вопросом...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > _Marqella_ 15 февраля 2019, 10:32

      Спартак в Еврокубках всегда слабое звено! (обидно за Спартак)!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > афоня72 15 февраля 2019, 15:03

      Да, Спартак в КУЕФА всегда слабое звено. Но за него не обидно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 февраля 2019, 08:01

      Мда... 6,75 за сезон. И особо не видно вариантов для того, чтобы сильно увеличить этот показатель. Очень слабо мы в этом году сыграли.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 07:32

      Скорей всего у португальцев останется одна "Бенфика", а у нас один клуб или не одного в следующем этапе розыгрыша ЛЕ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 10:31

      Зря ты Олег весла бросаешь.
      Ещё не вечер, как говорил В.С Высоцкий!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 15 февраля 2019, 15:50

      Здесь не в вёслах дело. А как на данный момент готовы команды и что они могут. Преподнесут сюрприз, можно будет лишнюю рюмашку поднять.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11