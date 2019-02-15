Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Как может быть иначе - 3 морковских клупа в ЛЧ, один из них даже квалификацию не прошел.
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчей плей-офф еврокубков.
В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1), а «Краснодар» не смог забить в игре с «Байером» (0:0).
По итогам первых матчей российские клубы заработали 0,166 балла и остались на 6-м месте.
- В 1/8 финала ЛЧ«Порту» уступил «Роме» (1:2), в Лиге Европы «Бенфика» обыграла «Галатасарай» (2:1), а «Спортинг» уступил «Вильярреалу» (0:1).
- Эти результаты принесли идущей седьмой Португалии 0,4 балла – отставание от России сократилось до 3,65 балла.
- Шестое место дает стране право делегировать в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.