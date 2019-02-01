Полузащитник «Кайзер Чифс» завершил карьеру в возрасте 19 лет из-за травм, полученных в аварии

Полузащитник «Кайзер Чифс» Вайзман Мейива прекратил выступления в возрасте 19-ти лет.

3 ноября прошлого года южноамериканец попал в автокатастрофу, в результате которой получил нестабильный перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Футболист ехал навестить свою семью.

С момента аварии клуб продолжал оказывать Мейиве всю необходимую поддержку.