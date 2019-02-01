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    Полузащитник «Кайзер Чифс» завершил карьеру в возрасте 19 лет из-за травм, полученных в аварии

    Полузащитник «Кайзер Чифс» Вайзман Мейива прекратил выступления в возрасте 19-ти лет.

    3 ноября прошлого года южноамериканец попал в автокатастрофу, в результате которой получил нестабильный перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Футболист ехал навестить свою семью.

    С момента аварии клуб продолжал оказывать Мейиве всю необходимую поддержку.

    • Полузащитник дебютировал в основном составе «Кайзер Чифс» в начале сезона 2017/18. Всего он провел за команду 21 матч.
    • Мейива выступал за различные юношескую и молодежную сборные ЮАР.

    Источник: Официальный сайт «Кайзер Чифс»

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    01.02.2019 12:40
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