Черчесов: «Хотим сыграть с Бельгией в Санкт-Петербурге»

Сборная России хочет провести товарищеский матч с Бельгией в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Хотим сыграть матч с бельгийцами 20 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену.

Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть.

Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперед», – сказал Черчесов.