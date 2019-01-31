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    Черчесов: «Хотим сыграть с Бельгией в Санкт-Петербурге»

    Сборная России хочет провести товарищеский матч с Бельгией в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    «Хотим сыграть матч с бельгийцами 20 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену.

    Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть.

    Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперед», – сказал Черчесов.

    • 16 ноября Россия и Бельгия проведут отборочный матч к Евро-2020.
    • Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.

    Источник: «Р-Спорт»

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    31.01.2019 11:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 17:11

      В это время конечно лучше играть под крышей.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7

      halonali 31 января 2019, 13:21

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 31 января 2019, 12:47

      Чё то не понял, 16-го играем с ними отборочный, а 20-го товарищеский?

      0
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      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Стаz 31 января 2019, 14:31

      Логика конечно странная, с другой стороны сборная сильный соперник и гоняться далеко не надо, можно 16 там же в питере и играть...

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 31 января 2019, 12:44

      чей то заказ выполняет и даёт добро чтобы на унитаз арене матч прошёл и ни где больше рогули деньгами рулят только и всего

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Полная Канистра 17 марта 2019, 08:47

      В первую очередь, будет самая высокая посещаемость и время года диктует всё.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 12:00

      Сколько можно "тестировать "эту арену? Она уже скоро "бабушкой" станет,а они всё "тестируют".Тем более,что хоккеисты и Шнур её "оттестировали" по полной.Скажи просто :Хотим играть в духоте,но в тепле,ибо мы понимаем,что ноябрь в России-только для РПЛ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 11:38

      Ну, а где ещё у нас в это время можно сыграть в комфортных условиях для футболистов и болельщиков? Аншлаг будет обеспечен, как поддержка трибун, нужно только сборной не "обзыряниться", а сыграть достойно.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Рубик Докоян 17 марта 2019, 08:49

      "Не в бровь ,а в глаз".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > petrucho-spb 17 марта 2019, 08:53

      Я больше по мозгам бью иногда и по яйцам, образно выражаясь. Тем кто мало, что соображает, а упорно спорит ни о чём...

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