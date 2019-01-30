Тренер сборной Исландии – об игроке ЦСКА: «Сигурдссон – самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел»

Помощник главного тренера сборной Исландии Фреир Александерссон рассказал о перспективах форварда ЦСКА Арнора Сигурдссона в клубе и в сборной.

«Мы очень рассчитываем на Сигурдссона, пускай он еще совсем молод. Главное для игрока его возраста сейчас — как можно больше играть в футбол, и такую возможность ЦСКА дает. За прошлый год Арнор прыгнул выше головы, а сейчас вообще превратился в топ-игрока.

Пожалуй, главное качество Сигурдссона — универсальность. Куда его ни поставь — направо, налево, центрфорвардом или под нападающим — везде принесет максимум пользы. Думаю, это будущая звезда Исландии. Но с молодыми игроками все нестабильно: не дай бог получит травму или потеряет доверие тренера, и все быстро поменяется. Хорошо, что Арнор здоров, а Гончаренко делает на него ставку.

Арнор действительно выделяется среди исландских игроков своего возраста особенным профессионализмом. Думаю, это самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел. Сигурдссона можно сравнить с его тезкой Гильфи Тором из «Эвертона». Они реально похожи — по психологии, поведению на поле, отношению к тренировкам», — заявил Александерссон.