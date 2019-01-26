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    Сульшер – после победы над «Арсеналом»: «Сегодня мы были похожи на настоящую команду»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала» (3:1).

    «Сегодня мы были похожи на настоящую команду. Мы играли структурированно. Мы много работали над защитой и контратаками. Контратаки – это классика для «МЮ» – Руни, Роналду, Пак Джи Сун. Мы так много забили «Арсеналу» за эти годы.

    Сегодня мы сделали большой шаг вперед. Огромное улучшение после игры с «Тоттенхэмом». Легко говорить о будущем, но нам нужно просто работать и думать о следующем матче», – сказал Сульшер.

    • Это восьмая победа «МЮ» при Сульшере.
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка.

    Источник: BBC

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    26.01.2019 01:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 января 2019, 03:17

      Преемственность традиций и поколений в МЮ, надеюсь она с Сульшером будет продолжена. МЮ великий клуб и у него должна быть своя великая идентичность.

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