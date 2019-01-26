Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала» (3:1).

«Сегодня мы были похожи на настоящую команду. Мы играли структурированно. Мы много работали над защитой и контратаками. Контратаки – это классика для «МЮ» – Руни, Роналду, Пак Джи Сун. Мы так много забили «Арсеналу» за эти годы.

Сегодня мы сделали большой шаг вперед. Огромное улучшение после игры с «Тоттенхэмом». Легко говорить о будущем, но нам нужно просто работать и думать о следующем матче», – сказал Сульшер.