Главные новости дня. «Арсенал» победил «Челси», «ПСЖ» выиграл 9:0 в Лиге 1

"«ПСЖ» забил девять голов в ворота «Генгама»"
На предыдущую встречу, на кубок, ПСЖ вышли в носу ковыряться и влетели Генгаму. Сколько экспрессов тогда пролетело ).
Обиженый ПСЖ оказывается страшен. Сегодня вышли доказывать, что они сильнее Генгама. А то никто не верил ).
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«ПСЖ» забил девять голов в ворота «Генгама»
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