Главные новости дня. «Арсенал» победил «Челси», «ПСЖ» выиграл 9:0 в Лиге 1

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2019 22:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +882

      kliker 20 января 2019, 00:43

      "«ПСЖ» забил девять голов в ворота «Генгама»"
      На предыдущую встречу, на кубок, ПСЖ вышли в носу ковыряться и влетели Генгаму. Сколько экспрессов тогда пролетело ).
      Обиженый ПСЖ оказывается страшен. Сегодня вышли доказывать, что они сильнее Генгама. А то никто не верил ).

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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > kliker 20 января 2019, 04:55

      Эт точно, Обиженные)

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