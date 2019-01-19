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    АПЛ. «МЮ» обыграл «Брайтон» и поднялся на пятое место. «Ливерпуль» вдесятером выиграл у «Кристал Пэлас»

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче 23-го тура АПЛ со счетом 2:1. «МЮ» набрал 44 очка и поднялся на пятое место в таблице, обойдя «Арсенал» (41 очко),

    В другой встрече «Ливерпуль» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:3. Хозяева остались вдесятером в конце встречи при счете 3:2 после удаления полузащитника Джеймса Милнера. «Ливерпуль» набрал 60 очков и укрепились на первой строчке. «Пэлас» с 22 очками идет 14-м.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Борнмут – Вест Хэм – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уилсон, 53; 2:0 – Кинг, 90+2.

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Таунсенд, 34; 1:1 – Салах, 47; 2:1 – Фирмино, 53; 2:2 – Томкинс, 65; 3:2 – Салах, 75; 4:2 – Мане, 90+3; 4:3 – Майер, 90+5.

    Удаление: Милнер, 89 – нет.

    Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Погба (с пенальти), 27; 2:0 – Рэшфорд, 42; 2:1 – Гросс, 72.

    Ньюкасл – Кардифф – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шер, 24; 2:0 – Шер, 63; 3:0 – Перес, 90+3.

    Саутгемптон – Эвертон – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уорд-Проуз, 50; 2:0 – Динь (в свои ворота), 64; 2:1 – Сигурдссон, 90+1.

    Уотфорд – Бернли – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2019 19:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 12:49

      МЮ конечно удивляет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 21:16

      Ливерпуль - чемпион!

      0
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      Рейтинг: +6

      showbzl 19 января 2019, 20:25

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 19 января 2019, 20:08

      А они (хозяева) все сомневаются, думают не поменять ли Сульшера на очередного топ-тренера типа Моуринью.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 20:02

      Ну вот ещё один рекорд, седьмая победа подряд и вновь забивают Погба и Рэшфорд. Молодцы парни !

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