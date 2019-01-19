АПЛ. «МЮ» обыграл «Брайтон» и поднялся на пятое место. «Ливерпуль» вдесятером выиграл у «Кристал Пэлас»

МЮ конечно удивляет.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче 23-го тура АПЛ со счетом 2:1. «МЮ» набрал 44 очка и поднялся на пятое место в таблице, обойдя «Арсенал» (41 очко),
В другой встрече «Ливерпуль» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:3. Хозяева остались вдесятером в конце встречи при счете 3:2 после удаления полузащитника Джеймса Милнера. «Ливерпуль» набрал 60 очков и укрепились на первой строчке. «Пэлас» с 22 очками идет 14-м.
Результаты других матчей:
Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур
Борнмут – Вест Хэм – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Уилсон, 53; 2:0 – Кинг, 90+2.
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Таунсенд, 34; 1:1 – Салах, 47; 2:1 – Фирмино, 53; 2:2 – Томкинс, 65; 3:2 – Салах, 75; 4:2 – Мане, 90+3; 4:3 – Майер, 90+5.
Удаление: Милнер, 89 – нет.
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Погба (с пенальти), 27; 2:0 – Рэшфорд, 42; 2:1 – Гросс, 72.
Голы: 1:0 – Шер, 24; 2:0 – Шер, 63; 3:0 – Перес, 90+3.
Саутгемптон – Эвертон – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Уорд-Проуз, 50; 2:0 – Динь (в свои ворота), 64; 2:1 – Сигурдссон, 90+1.