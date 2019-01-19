Nevasport: Дзюба может отправиться в «Эвертон», Влашич – в «Зенит»

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Эвертон». Издание Nevasport располагает сведениями о подробностях потенциальной сделки.

Россиянин может стать частью сделки по переходу из «Эвертона» полузащитника Николы Влашича. Хорват сейчас выступает на правах аренды за ЦСКА.