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    Nevasport: Дзюба может отправиться в «Эвертон», Влашич – в «Зенит»

    Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Эвертон». Издание Nevasport располагает сведениями о подробностях потенциальной сделки.

    Россиянин может стать частью сделки по переходу из «Эвертона» полузащитника Николы Влашича. Хорват сейчас выступает на правах аренды за ЦСКА.

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до 2020 года.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года.

    Источник: Nevasport

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    19.01.2019 12:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 20 января 2019, 13:23

      Как ни странно,но я почему то уверен что Дзюба блеснёт в АПЛ,недолго ,может сезон может пол,вопрос на сколько хватит у него мотивации,но будет играть очень здорово,он реально умеет и любит играть в силовой футбол.Влашичь,тут велком без вопросов,он один из лучших в РПЛ и лучший в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Lenin26 20 января 2019, 15:45

      В АПЛ для Дзюбы слишком интенсивная и физически затратная игра, там напы столбом не стоят принимая верховые мячи, у нас другая игра - к сожалению боюсь , что Дзюбе не стоит рисковать, вот Китай- стоит подумать, если речь идет только о деньгах.

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 19 января 2019, 21:01

      На третий год слухов,
      Дзюба все-таки перешел в английский клуб,
      Но это уже другая история.

      Ох, уж эти сказочки!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 января 2019, 19:11

      Интересная информация, если не фейк!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 января 2019, 17:26

      январь подходит к концу,трансферов нет одни слухи.Летом будут создавать опять новую команду с новым тренером.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 15:31

      Трудно в это поверить.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 19 января 2019, 15:26

      Разве Влашич нап или Заболотный наше всё?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > ДВС 20 января 2019, 13:16

      Наверно правильней будет сказать Дриусси наше всё при отсутствии Дзюбы и наверное это бы пошло на пользу команде,давно хочу увидеть переход Зенита с форварда таранного типа на быстрого и техничного,может тогда начнётся комбинационный футбол,а не тупо навесы на Дзюбу

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 19 января 2019, 14:47

      ***** нам этот Влашич? Он никакой!

      -2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > TRELL 19 января 2019, 15:48

      Смешной ты парень

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 19 января 2019, 14:42

      Дзюба и в АПЛ со всеми по грызется и тренеров игнорировать будеть нах нужен этот нытик

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 19 января 2019, 14:32

      неужели в АПЛ создали лигу для деревянных ?

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 января 2019, 13:55

      Может...может...может...Да за титана Дзюбу "Зенит" запросит двух Влашичей! Если по весу нетто.Опять Миллер проплатил СМИ.

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