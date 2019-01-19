Nevasport: Дзюба может отправиться в «Эвертон», Влашич – в «Зенит»

Как ни странно,но я почему то уверен что Дзюба блеснёт в АПЛ,недолго ,может сезон может пол,вопрос на сколько хватит у него мотивации,но будет играть очень здорово,он реально умеет и любит играть в силовой футбол.Влашичь,тут велком без вопросов,он один из лучших в РПЛ и лучший в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Эвертон». Издание Nevasport располагает сведениями о подробностях потенциальной сделки.
Россиянин может стать частью сделки по переходу из «Эвертона» полузащитника Николы Влашича. Хорват сейчас выступает на правах аренды за ЦСКА.
- Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до 2020 года.
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года.
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