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    RT: Дзюба может перейти в «Эвертон». В россиянине заинтересован главный тренер британцев

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может пополнить «Эвертон». В россиянине заинтересован главный тренер ливерпульцев Марку Силва.

    Англичане готовы как арендовать футболиста, так и полностью выкупить его. Сам Дзюба не против переехать в АПЛ.

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до 2020 года.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года.

    Источник: RT

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    19.01.2019 11:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 января 2019, 15:27

      Ещё бы он был против. Глядишь, и английский выучит для интервью, но чемпионом уже не станет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 19 января 2019, 15:19

      Надо пробовать, Артём!

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 19 января 2019, 15:02

      дерево будет стоять----в Англии нужно пахать

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 19 января 2019, 14:27

      После тульского "Арсенала" чилийский "Эвертон" - неплохой вариант. Хотя можно до этого испытать себя в "Интере". Из Баку.)))

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 января 2019, 14:24

      Зюба в Зине стал сдавать, эмоции вроде хлещат, а играет все хуже... Ему пора менять обстановку...

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 января 2019, 14:14

      Наверно сам аРтемка заплатил за статью...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 12:07

      У "Зенита" задача №1 это победа в чемпионате РПЛ. Поэтому в зимнее ТО при дефиците качественных напов никого из них продавать или отдавать в аренду не будут. Для этого найдутся другие игроки. А вот в летнее ТО всё возможно...

      5
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 19 января 2019, 14:53

      Здрасьте,Олег.
      Во всей этой шумихе привлекательно лишь одно.
      То,что наконец то Премьер Лига заинтересовалась игроками из России. Десять лет назад был повод: бронза 2008 года.
      Насчет Дзюбы.Такие вещи поспешно не творятся...
      А середняку Эвертону не нужно каштаны из огня выносить,не упадет и не подымиться.А посему срочности здесь не видно.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 19 января 2019, 15:11

      Леша привет!
      Скорей всего этот переход не состоится. Зенит не отпустит его сейчас а разрывать контракт ,тем более такой высокий он не будет.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 19 января 2019, 15:46

      Здраствуй ,дружище....Ты теперь и за Олега тоже?)))
      Присоединяюсь.Эта новость из разряда ,,новости межсезонья,,......дали кость ,теперь будут обсасывать,как что-то свершившиеся..

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 19 января 2019, 16:10

      Сколько сейчас всевозможных слухов. Не только у нас но и за рубежом. Очень много заинтересованных лиц. Но потом куда то все исчезают.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 января 2019, 11:56

      Было бы интересно на это посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 19 января 2019, 11:50

      Интересно кто в Зените играть будет?? Великий мастер Заболотный??

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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 19 января 2019, 11:46

      КОМУ ЭТО БРЕВНО НУЖНО ТОЛЬКО КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ДА БАКЛАНЫ

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > SEREGA 64 19 января 2019, 12:12

      обидно да всем нужен а свинкам жо пу показал

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      Рейтинг: +434

      ssspartak > giluxa1963 19 января 2019, 12:17

      в нашем чемпионате пешеходов он как игрок заметен, и то благодаря росту и массе. техники у него примерно ноль. а насчет англии и эвертона - это шутка какая то)) кроме нашего чемпа он нигде не сможет играть и не будет

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      Рейтинг: +29

      Loki15reg. > ssspartak 19 января 2019, 12:34

      На чм тоже были значит пешеходы и те, кто его признал одним из лучших напов ЧМ походу глупее тебя и ещё пару человек, не видят какой он ноль)))

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      Рейтинг: +8028

      nik55 > Loki15reg. 19 января 2019, 14:37

      он такой нападающий как ты балерина

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