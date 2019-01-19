RT: Дзюба может перейти в «Эвертон». В россиянине заинтересован главный тренер британцев

Ещё бы он был против. Глядишь, и английский выучит для интервью, но чемпионом уже не станет
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может пополнить «Эвертон». В россиянине заинтересован главный тренер ливерпульцев Марку Силва.
Англичане готовы как арендовать футболиста, так и полностью выкупить его. Сам Дзюба не против переехать в АПЛ.
- Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до 2020 года.
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года.