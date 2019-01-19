RT: Дзюба может перейти в «Эвертон». В россиянине заинтересован главный тренер британцев

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может пополнить «Эвертон». В россиянине заинтересован главный тренер ливерпульцев Марку Силва.

Англичане готовы как арендовать футболиста, так и полностью выкупить его. Сам Дзюба не против переехать в АПЛ.