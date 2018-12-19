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    Рэмзи проводит 350-й матч за «Арсенал». Это его последний сезон в клубе

    «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка английской Лиги принимает «Тоттенхэм» (0:1, 29-я минута).

    В средней линии команды Унаи Эмери вышел полузащитник Аарон Рэмзи. Для валлийца матч стал 350-м в составе «канониров» с момента дебюта в 2008 года.

    В октябре хавбек сказал, что не будет продлевать истекающий в июне 2019 года контракт. В числе претендентов на 27-летнего футболиста – «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».

    Рэмзи выиграл с лондонским клубом три Кубка Англии и два Суперкубка. В текущем сезоне он забил два гола и отдал шесть результативных передач в 20-ти играх всех клубных турниров. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

    «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Эмирейтс».

    Источник: Твиттер «Арсенала»

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    19.12.2018 23:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +39640

      Рубик Докоян 11 часов назад

      Рэмзи будет желанным трансфером для многих топ-клубов.

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