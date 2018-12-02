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    Рэмзи зимой может подписать контракт с «Реалом»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может стать игроком «Реала». По информации Mirror, во время зимнего трансферного окна стороны могут подписать предварительный контракт.

    Соглашение валлийца с лондонским клуб истекает летом 2019 года. Он имеет право вести переговоры с другими командами зимой. На Рэмзи претендуют «Бавария» и «Ювентус».

    В этом сезоне хавбек провел в АПЛ восемь матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Mirror

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    02.12.2018 12:54
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    Комментарии152
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      Рейтинг: +55711

      MaxRnD 5 декабря 2018, 23:27

      Хлопцы, всем кто ещё сюда заскочит, спокойной ночи, а я сам на боковую !

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 декабря 2018, 23:33

      Спокойной ночи, Макс.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 23:41

      Олег, до завтра !

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 декабря 2018, 23:44

      До завтра, Андрюша . Спокойной ночи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55711

      MaxRnD 5 декабря 2018, 23:09

      Олег, в КП тоже поставил на Арсенал и ТМ !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 декабря 2018, 23:18

      Это значит 0:1 должен быть. Мне кажется голов должно быть больше и ТБ возможно ближе, но фиг его знает. Надеюсь 0:0 не увидим. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55711

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 23:20

      Здесь, в конкурсе прогнозов, ТМ - это 2 и меньше мячей

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 декабря 2018, 23:32

      Я в курсе и так везде, а ТБ более 2,5 кажется. Похоже сегодня ближе к ТБ будет, но в чью пользу ещё вопрос.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 22:51

      Надо заканчивать. Всего доброго. Всем спокойной ночи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 декабря 2018, 22:55

      Спокойной ночи, Саня. До завтра.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55711

      MaxRnD > zigbert 5 декабря 2018, 23:08

      Саня, отдыхай ! Спокойной ночи ! )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:50

      У кого какой прогноз на матч МЮ - Арсенал ? Я поставлю на Арсенал 1:2

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:54

      не имею привычку с мэтром спорить.... но я за особенномерзопакостного )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:56

      Тут тоже угадайка, как игра пойдёт. МЮ пока без игры, а "пушкари" набрали хороший ход и есть игра.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 23:00

      (с) .....набрали ход, есть игра

      ну ты же знаешь Олег, что я всегда за анти - футбол )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 декабря 2018, 23:03

      Тут и вопрос психологии тоже может сработать. Краснодар последние игры сколько вытаскивал во втором тайме, проигрывая по ходу матча, а тут 2:0 повёл и дал Ростову отыграться. Смотрим футбол.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 23:05

      психологи против мастерюг...! ставлю на психологов )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 декабря 2018, 23:19

      Я на мастеровитых психологов.)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 5 декабря 2018, 22:33

      Для Анатолия...
      Приходил, потоптался, забрал в ответ два наименование по реестру и убыл..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 декабря 2018, 22:43

      Как вы нам доставляете, так мы вам и пошлём... )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:29

      Сталин хитрый лис.... и следы не зря путал

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:26

      зигберт (с) хорошо хоть хоккейный спартак громит йокерит

      кому как! питерские карельцы наверняка за финов...))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:44

      Понял. Радоваться буду не показывая виду.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > zigbert 5 декабря 2018, 22:50

      мы им отомстим когда СКА с тиккурилой играть будут..

      блин - СКА , мало того что кони, так ещё и питерские )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55711

      MaxRnD 5 декабря 2018, 22:14

      zigbert (с) Привет Андрей! С праздником сталинской конституции.

      Саня, скоро (18 декабря) и самого Виссарионыча будем добрым словом вспоминать ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > MaxRnD 5 декабря 2018, 22:19

      Максим по моему 21 декабря.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > MaxRnD 5 декабря 2018, 22:22

      (с) Виссарионыча будем вспоминать

      не мешало бы в честь праздника голову Чубайса на жертвенный алтарь положить ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > zigbert 5 декабря 2018, 22:23

      точной даты рождения Сталина нет. он исправлял дату в свидетельстве

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > shlomo 5 декабря 2018, 22:32

      Толя спасибо за информацию. Я слышал эту историю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:36

      Андрей сейчас важней будет для некоторых людей ,сменить не дату рождения а год рождения. К примеру +5лет.

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:00

      инсайд.. (с) завтра обратно, может вечером отпишусь

      тройка быстро домчит.... она же японская..)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 21:53

      Для Сани отвечаю здесь. Игра была живая, интересная, но игра в защите это бич нашего футбола. Здесь очень хорошо видно пробелы в футбольном образовании.

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 21:56

      точняк Олег!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:01

      Расстановка, выбор позиции, чтение игры по моменту, подстраховка друг друга. А тут даже толком порой мяч не могут вынести, нет синхрона при выносе мяча и выхода вместе, оставляя соперников вне игры.

      5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:01

      Я не понимаю как так можно играть ,когда защита куда то исчезает и игрок противника выходит один на один.

      6
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > 5 декабря 2018, 22:04

      рубик докоян (с) ....мяч вынести не могут, синхрона нет

      поэтому раньше с тремя защитниками и играли.... на троих лучше синхронизируется )

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 декабря 2018, 22:05

      Играют глазами вперёд. Нет периферического зрения, понимания игры и простого общения между собой и подсказа из-за языкового барьера.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 декабря 2018, 22:08

      Раньше это когда ? Играли с 4-мя, два ЦЗ и два крайних. Только в середине могли играть с волнорезами и чистильщиками, другие играли в линию. Это уже новые веяния пошли с латералями по всей бровке и тремя ЦЗ. И кто как эту схему пишет 5-3-2 или 3-5-2

      4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:11

      В матче с Локомотивом обрез. И сегодня два раза.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 декабря 2018, 22:19

      Только у меня сайт тормозит или ещё у кого ? Саня, не смотрел эту игру, посмотрю в обзоре моменты и гол.

      4
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      zigbert > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:23

      Ну хорошо хоть хоккейный Спартак за 5 мин до конца громит Йркерит 4:1.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 декабря 2018, 22:25

      ))) Перестал хоккей смотреть и интересоваться. Вот жду в 23:00 будут играть на ЧЕ по гандболу сборные Норвегии и Румынии, тут будет рубка и шикарная игра.

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      zigbert > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:29

      Сегодня еще матч АПЛ МЮ - Арсенал ,надо будет посмотреть.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 декабря 2018, 22:32

      Смотрю завтра не повторяют. Тогда придётся футбол смотреть и переключать в перерыве на гандбол. )))

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