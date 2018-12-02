Рэмзи зимой может подписать контракт с «Реалом»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может стать игроком «Реала». По информации Mirror, во время зимнего трансферного окна стороны могут подписать предварительный контракт.

Соглашение валлийца с лондонским клуб истекает летом 2019 года. Он имеет право вести переговоры с другими командами зимой. На Рэмзи претендуют «Бавария» и «Ювентус».

В этом сезоне хавбек провел в АПЛ восемь матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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