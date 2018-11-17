Paris United: Венгер посоветовал «ПСЖ» подписать Рэмзи

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в разговоре с представителями «ПСЖ» посоветовал клубу подписать контракт с полузащитником Аарон Рэмзи. Об этом сообщило издание Paris United.

В октябре 27-летний валлиец сказал, что не будет продлевать контракт и в июне уйдет в качестве свободного агента. 10-й сезон в составе «канониров» станет для него последним в клубе.

Рэмзи в текущем сезоне забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 16-ти играх всех соревнований на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Известно об интересе к футболисту сборной Уэльса со стороны «Реала», «Ювентуса» и «Баварии».

Ранее сообщалось о том, что Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»