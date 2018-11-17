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    Paris United: Венгер посоветовал «ПСЖ» подписать Рэмзи

    Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в разговоре с представителями «ПСЖ» посоветовал клубу подписать контракт с полузащитником Аарон Рэмзи. Об этом сообщило издание Paris United.

    В октябре 27-летний валлиец сказал, что не будет продлевать контракт и в июне уйдет в качестве свободного агента. 10-й сезон в составе «канониров» станет для него последним в клубе.

    Рэмзи в текущем сезоне забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 16-ти играх всех соревнований на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Известно об интересе к футболисту сборной Уэльса со стороны «Реала», «Ювентуса» и «Баварии».

    Ранее сообщалось о том, что Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

    Источник: Paris United

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    17.11.2018 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 17 ноября 2018, 19:01

      Потому что летом Венгер возглавит ПСЖ

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