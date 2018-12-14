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    • В марте Россия сыграет с Бельгией в Брюсселе, с Казахстаном – в Астане

    В марте Россия сыграет с Бельгией в Брюсселе, с Казахстаном – в Астане

    Стали известны города проведения первых матчей сборной России в отборочном цикле к Евро-2020. Наша команда начнет соревнование в Брюсселе игрой с бельгийцами.

    «Тремя днями позже, 24 марта, россияне проведут еще один гостевой отборочный матч. На стадионе «Астана Арена» в Астане они встретятся со сборной Казахстана. Начало игры – в 20:00 по местному времени (17:00 мск)», – информирует РФС.

    Домашние матчи отбора начнутся летом.

    Источник: РФС

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    14.12.2018 21:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 декабря 2018, 13:35

      крупное поражение от бельгии ! да и казахов выиграть маловероятно ! сказки чемпионата мира давно уже закончились.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 15:00

      С бельгийцами будет трудно. С казахами на равных.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 декабря 2018, 05:28

      Будет интересно.

      0
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