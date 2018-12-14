В марте Россия сыграет с Бельгией в Брюсселе, с Казахстаном – в Астане

Стали известны города проведения первых матчей сборной России в отборочном цикле к Евро-2020. Наша команда начнет соревнование в Брюсселе игрой с бельгийцами.

«Тремя днями позже, 24 марта, россияне проведут еще один гостевой отборочный матч. На стадионе «Астана Арена» в Астане они встретятся со сборной Казахстана. Начало игры – в 20:00 по местному времени (17:00 мск)», – информирует РФС.

Домашние матчи отбора начнутся летом.