Бразильцы в сборной России – нормально? Обсуждаем в подкасте

это современные реалии в сборной Франции ,Германии ,Голландии ,Англии легионеров по более чем в сборной России и не кто не делает из этого трагедии
Это новый выпуск нашего подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем футбол и мир вокруг. Сейчас главная тема – вызов в сборную очередного бразильца Ари. Заслуженно или нет? Опасно или нет? Хорошо или нет? Ищем ответы, рассказываем истории, не смешно шутим и проговариваем важные вещи.
Подкасты – это очень удобно. Их можно слушать на любом устройстве в любом сервисе и в любое время. Обязательно попробуйте, если еще не.
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Краткое содержание:
01:32 Заслуженно ли вызвали Ари?
04:45 5 иностранцев в сборной за 3 года. Это вызывает вопросы?
09:30 Есть ощущение вторичности
11:15 Катар против Сан-Марино
15:53 Лимит. Да, он тут тоже в тему
18:26 Кажется, где-то в РФС нас пытаются обмануть. Не выйдет
24:22 Плеханов – о коррупции, президенте и натурализации
25:42 Мы будем болеть за такую сборную
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