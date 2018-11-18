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    Бразильцы в сборной России – нормально? Обсуждаем в подкасте

    Это новый выпуск нашего подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем футбол и мир вокруг. Сейчас главная тема – вызов в сборную очередного бразильца Ари. Заслуженно или нет? Опасно или нет? Хорошо или нет? Ищем ответы, рассказываем истории, не смешно шутим и проговариваем важные вещи.

    Подкасты – это очень удобно. Их можно слушать на любом устройстве в любом сервисе и в любое время. Обязательно попробуйте, если еще не.

    Наш подкаст есть и на ютубе:

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    ТЕЛЕГРАМ

    Краткое содержание:

    01:32 Заслуженно ли вызвали Ари?
    04:45 5 иностранцев в сборной за 3 года. Это вызывает вопросы?
    09:30 Есть ощущение вторичности
    11:15 Катар против Сан-Марино
    15:53 Лимит. Да, он тут тоже в тему
    18:26 Кажется, где-то в РФС нас пытаются обмануть. Не выйдет
    24:22 Плеханов – о коррупции, президенте и натурализации
    25:42 Мы будем болеть за такую сборную

    Пишите в комментариях ваши отзывы и пожелания.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2018 22:19
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 ноября 2018, 21:14

      это современные реалии в сборной Франции ,Германии ,Голландии ,Англии легионеров по более чем в сборной России и не кто не делает из этого трагедии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 26 ноября 2018, 16:41

      Русские л о х и вот из за этого зовут всех Марио Фернандес что делает вообще не понятно лажи боятся глотать позор боятся вот и закон нарушают тут еще коррупция есть 100%

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > BARCLAYS_APL 26 ноября 2018, 17:48

      Кастрюлю-то сними, попрыгунчик. Майдан в другом месте

      5
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > BARCLAYS_APL 26 ноября 2018, 20:26

      мозги лечи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 ноября 2018, 15:22

      Фернандес - человек который дйствительно боропся за Россию. Доказал.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      vasily2591 > Фотон 26 ноября 2018, 20:20

      Он боролся за деньги, а не за Россию - наивный вы наш...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > vasily2591 26 ноября 2018, 20:51

      а что другие за спасибо боролись? слава богу убогого кокорина не было на чемпе мира !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 26 ноября 2018, 13:48

      Продажность во всех странах оценивалась и оценивается одинаково. Поведение человека по отношению к своей честности, морали, аутентичности или принципам в обмен на личную выгоду, как правило — деньги всегда было предательством. Национальная сборная страны это не лукойловский или газпромовский проект. Купил паспорт и в сборную страны это кощунство!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2187

      Bozigit 26 ноября 2018, 13:03

      Скорее стыдно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 11:41

      один фернандес оправдал себя.... остальные-неликвид... развивали бы детско-юношескую систему ,проблем не было бы... страна огромная... проблема в коррупции ... талантливому пацану,чтобы попасть в футбольную школу,надо "подмазать"... да и платят таким тренерам копейки....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 26 ноября 2018, 11:38

      Не-не-не.
      Никаких нигерийцев с камерунцами в сборной быть не должно.
      А вот, бразильцы = нормалёк.
      Еще надо обязательно китайцев, индийцев и ЮАР-овцев привлекать. Это оправданно.
      Россия состоит в БРИКС. Вот, и делай сборную этого самого БРИКС.
      Это наиболее реальный путь в чемпионы мира.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Дедуктор 26 ноября 2018, 11:45

      Если не будет чёрных,обвинят в рассизме..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Ruryu 26 ноября 2018, 12:48

      О,заминусили! С чувством юмора,совсем плохо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Ruryu 26 ноября 2018, 20:51

      если это черный мане или мбаппе то я не против ))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > dinar7777dinar 26 ноября 2018, 23:28

      Ну,эти ещё не доросли,до нашей сборной)))

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 21 ноября 2018, 00:40

      Зачем останавливаться на бразильцах?! Давайте наберём нигерийцев, камерунцев, мексиканцев, японцев, итальянцев ... Эх, душой болею за сборную России!!!

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 ноября 2018, 00:00

      Много раз высказывался. Еще раз коротко.
      1) Есть принцип формирования сборной, исторический, классический: все играют, где хотят, а в сборную СОБИРАЮТСЯ игроки твоей страны.
      2) Можно формально определять это паспортом. Вопрос - для чего? Турнир сборных для того, чтобы определялся истинный уровень твоей страны в футболе (и любом другом виде спорта). Хочешь его исказить, искажай. Пусть все исказят. Тогда зачем вообще все это?
      3) обсуждать ЛЮБОГО иностранца как вопрос "усилит или не усилит", "нужен или не нужен", "сильнее Чалова или не сильнее" и так далее - вообще вне дискуссии. Это лирика. Это в принципе вне обсуждения, так как вопрос так не может стоять.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 20 ноября 2018, 21:46

      Мне было бы приятнее и интереснее смотреть за игрой Чалова в матче с Германией, чем за Ари...Натурализация - это не правильный путь. Болеть за такую сборную не стану. Это уже не сборная будет, а обычная команда.

      5
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